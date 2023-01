OGC Nice Mercato : Un joueur important pousse pour quitter le Gym

Publié par ALEXIS le 07 janvier 2023 à 12:58

La situation entre un attaquant de l’ OGC Nice et la direction du club est toujours tendue. Une tension qui pourrait déboucher sur une séparation cet hiver.

Non content de sa situation à l’ OGC Nice sous les ordres de Lucien Favre, Andy Delort veut quitter le club azuréen cet hiver. C’est ce qu’a révélé L’Équipe la semaine dernière. Selon le journal sportif, il « a des envies de départ » qu’il a clairement exprimé aux dirigeants de l’OGCN. « Mécontent de son utilisation par Lucien Favre », l'avant-centre du Gym « aimerait être transféré » lors de ce mercato hivernal, à en croire la source. La colère de l’ancien buteur du Montpellier HSC serait causé par « certains engagements salariaux qui n'auraient pas été tenus » par les responsables du Gym, d’après la source.

L’information du média sportif est confirmée par RMC Sport, ce samedi 7 janvier. Andy Delort est toujours mécontent de sa situation à l’ OGC Nice et ne le cache plus. « L’attaquant a en effet informé ses dirigeants de son souhait de partir cet hiver. Mécontent de ne pas avoir obtenu la revalorisation salariale promise en fin de saison passée, il traîne son spleen depuis plusieurs mois », a appris le média.

OGC Nice Mercato : Delort démotivé par le départ de Galtier de Nice ?

Recruté à Montpellier fin aout 2021 à 10 M€, l’international algérien (12 sélections) avait réussi sa première saison sous les ordres de Christophe Galtier. Il avait inscrit 18 buts et délivré 4 passes décisives en 2021-2022, contribuant ainsi à la qualification du club niçois pour la Ligue Europa Conférence. « La principale raison pour laquelle je suis là aujourd’hui est le coach, qui est le meilleur entraîneur français », avait déclaré Andy Delort lors de son arrivée sur la Côte d’Azur. Mais depuis le départ de Galtier au PSG, il ne semble plus épanouit à l’ OGC Nice et cela se ressent dans on rendement. Cette saison, il a marqué seulement 5 buts en 15 apparitions en Ligue 1. Même l’arrivée à Nice de son complique de Montpellier, Gaëtan Laborde, ne change rien à la situation d’Andy Delort, qui a aussi été gêné par une blessure au genou et malade plusieurs fois.