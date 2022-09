OGC Nice Mercato : Les dessous de la signature de Laborde au Gym

Publié par Ange A. le 03 septembre 2022 à 03:09





OGC Nice Mercato : Nouvel attaquant de l’OGCN, Gaëtan Laborde a livré des confidences sur sa signature et ses retrouvailles avec Delort.

OGC Nice Mercato : Gaëtan Laborde convaincu par Andy Delort

Après une saison, Gaëtan Laborde a déjà quitté le Stade Rennais. Auteur de 19 buts et 8 passes décisives pour sa seule saison au SRFC, l’attaquant de 28 ans a rejoint l’ OGC Nice dans les dernières heures du mercato. L’avant-centre a été inclus dans un deal entre Rennes et Nice. Le club breton a récupéré Amine Gouiri dans l’opération. L’ancien buteur rennais s’est engagé pour quatre saisons, soit jusqu’en 2026, avec le club azuréen. Il a officiellement été présenté à la presse ce vendredi. L’occasion pour le nouveau buteur de l’OGCN d’évoquer ses retrouvailles avec Andy Delort. Les deux hommes avaient quitté le Montpellier Hérault SC l’été dernier. Ils formaient une redoutable paire d’attaque au MHSC. Devant les médias, il avoue que l’Algérien a joué un rôle dans sa venue au Gym.

Laborde promet du lourd avec Delort

« Je suis vraiment très heureux de retrouver Andy. Tout le monde sait les liens qu’on a sur le terrain et en dehors, c’est un très grand plaisir. (…) La première chose, il m’a envoyé des messages, en me demandant si c’était vrai, en me disant beaucoup de bien de l’équipe. C’était important qu’il me dise de bonnes choses », a d’abord assuré le nouvel attaquant de l’ OGC Nice avant de se projeter sur sa nouvelle association avec son ancien capitaine au MHSC. « On est déjà ami en dehors, et on a les mêmes valeurs tous les deux. Ca ne peut que marcher, ça optimise les chances que ça marche », a indiqué Gaëtan Laborde, déjà auteur de deux buts cette saison en Ligue 1. Soit autant qu’Andy Delort.

L’international algérien avait déjà affiché son enthousiasme en marge de la signature de Laborde. « Je ne sais pas si c’est fait. Quand ce sera fait, je serai le plus heureux du monde. On connaît le duo qu’on a formé, c’est un homme que j’apprécie énormément. Je serai le plus heureux du monde », avait prévenu le buteur des Aiglons au micro de Prime Video après la victoire à Lille mercredi.