OM : Bamba Dieng lâche sa réponse Igor Tudor après Hyères

Publié par Ange A. le 08 janvier 2023 à 06:02

Bamba Dieng s’est exprimé au sortir de la victoire de l’ OM en Coupe de France contre Hyères. Une sortie que devrait apprécier Igor Tudor.

L’Olympique de Marseille continue sa série enclenchée depuis la reprise des compétitions. Samedi, l’ OM a signé sa troisième victoire de rang. Les Olympiens ont dominé Hyères (2-0) pour leur entrée en lice en Coupe de France. Comme attendu, Igor Tudor a procédé à quelques changements en raison des absences de certains titulaires. Le technicien croate a notamment opéré un choix fort avec la titularisation de Bamba Dieng en pointe de l’attaque. Aligné en soutien de l’avant-centre sénégalais, Alexis Sanchez a ouvert le score pour les locaux. Le champion d’Afrique a fait le break en deuxième mi-temps, inscrivant son deuxième but de la saison. Il a ensuite brisé le silence sur sa situation au terme de la rencontre.

OM : Le message de Bamba Dieng à Igor Tudor

Placardisé en début de saison en raison de son transfert avorté à Nice, Bamba Dieng est de nouveau dans les grâces d’Igor Tudor. En marge de cette rencontre face à Hyères, l’entraîneur de l’Olympique de Marseille a d’ailleurs fait son mea culpa. Le coach de l’ OM regrettait de n’avoir pas compté sur l’avant-centre sénégalais plus tôt cette saison. Celui-ci a dû attendre la 9e journée de Ligue 1 avant de signer sa première apparition de la saison. Relancé par le technicien croate, il espère désormais disposer d’un temps de jeu convenable et remporter cette Coupe avec les Olympiens. Surtout que comme lors de sa seule titularisation cette saison, il a de nouveau été buteur.

« C’était un match difficile. On s’est retrouvés à dix. On a changé de système. Ce n’était pas facile. L’essentiel c’était de gagner. On a l’objectif de gagner cette Coupe. On va tout faire pour. Je suis content de marquer. C’est le rôle d’un attaquant. On va en profiter et continuer de travailler pour le match de mercredi », a déclaré Dieng auprès de la chaîne officielle du club phocéen. Reste maintenant à savoir si le natif de Pikine sera de nouveau titulaire contre Troyes lors de la 18e journée de Ligue 1.