PSG Mercato : Zidane successeur de Galtier ? Le Qatar donne le ton

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2023 à 11:36

Avec la prolongation de Didier Deschamps, l’horizon de l’équipe de France est désormais bouché pour Zinedine Zidane. Une occasion pour le PSG en vue de la succession de Christophe Galtier.

S’il avait fait de l’équipe de France son objectif numéro 1 depuis la fin de son aventure avec le Real Madrid en juin 2021, Zinedine Zidane va devoir revoir ses plans puisque l’actuel sélectionneur Didier Deschamps a paraphé samedi un nouveau bail jusqu’en 2026 avec les Bleus. Une aubaine pour le Paris Saint-Germain, qui rêve toujours du Champion du monde 1988. Mais le technicien français attendrait quelques garanties concernant le fonctionnement du club de la capitale.

PSG Mercato : Zinedine Zidane fixe ses conditions au Paris SG

À la faveur de l’anniversaire de ses 50 ans, Zinedine Zidane avait avoué à L’Équipe son rêve de prendre la succession de Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France. « J’en ai envie, bien sûr. Je le serai, je l’espère, un jour. Quand ? Ça ne dépend pas de moi. Mais j’ai envie de boucler la boucle avec l’équipe de France. J’ai connu cette équipe de France en tant que joueur. Et c’est la plus belle des choses qui me soient arrivées ! Mais vraiment ! C’est le summum. Après Deschamps ? Je ne sais pas. Si ça doit se faire, ça se fera, à ce moment-là ou pas. Quand je dis que j’ai envie de prendre un jour l’équipe de France, je l’assume », expliquait Zizou.

Seulement après la décision de la Fédération Française de Football de prolonger Deschamps, Zidane va désormais choisir entre le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et la Juventus Turin. D’après les informations relayées ce dimanche par L’Équipe, l’ancien meneur de jeu des Bleus ne pourra pas accepter le challenge parisien dans la configuration actuelle, avec un Luis Campos au poste de conseiller sportif.

« S’il veut le séduire, le PSG devra encore changer beaucoup de choses dans son fonctionnement », assure le quotidien sportif. Reste maintenant à savoir si le PSG voudra patienter jusqu’en juin 2024 et la fin du contrat de Christophe Galtier ou lancer l’offensive pour Zidane dès l’été prochain.