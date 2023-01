PSG Mercato : Al-Khelaïfi tient la réponse définitive de Rashford

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2023 à 16:55

Nasser Al-Khelaïfi rêve de voir Marcus Rashford, attaquant de Manchester United, au PSG. Le dossier s’annonce pour autant compliqué pour le club parisien.

Ce n’est plus un secret. Nasser Al-Khelaïfi veut Marcus Rashford au Paris Saint-Germain et l’a officiellement annoncé avant la Coupe du monde au Qatar. « C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable. Et gratuitement ? Avoir Rashford gratuitement, tous les clubs lui courraient après, c'est sûr. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé avant et... l'intérêt. Mais le moment n'était pas propice pour les deux parties. Peut-être cet été, pourquoi pas ? Aujourd'hui, s'il est un agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant.

Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons », avait déclaré le président du Paris SG dans une interview accordée à Sky Sports. Récemment prolongé jusqu’en juin 2024, l’attaquant de 25 ans reste toujours à la portée du club de la capitale française puisqu’il ne lui sera plus qu’un an d’engagement l’été prochain. Pour autant, les choses ne semblent pas aussi facile pour le Champion de France en titre.

PSG Mercato : Marcus Rashford veut s’inscrire dans la durée avec Man United

En effet, selon les informations du journaliste Fabrizio Romano, l’arrivée d’Erik Ten Hag aurait complètement changer la donne pour Marcus Rashford. Remplaçant avant l’arrivée du technicien néerlandais, l’international anglais est désormais au coeur du projet mancunien. D’ailleurs, le manager des Red Devils ferait le forcing auprès de ses dirigeants pour qu’une prolongation longue durée soit accordée à Rashford. De son côté, le natif de Manchester voudrait s’inscrire dans la durée avec son club formateur. Le Paris SG n’aurait donc plus que très peu de chance de parvenir à le convaincre de quitter la Premier League pour la Ligue 1.