PSG Mercato : Le Qatar sur un coup retentissant en Angleterre ?

Publié par Ange A. le 09 janvier 2023 à 01:48

Après leur entrée en Ligue 1 puis au Portugal, les propriétaires du PSG seraient disposés à frapper un nouveau coup en Premier League.

Avec l’arrivée de Qatar Sports Investments, le Paris Saint-Germain fat désormais partie des grands d’Europe. Il ne manque plus qu’un sacre en Coupe d’Europe pour confirmer la nouvelle dimension prise par le PSG depuis 2011 et l’arrivée des capitaux qataris. Les dirigeants qataris n’ont pas d’ailleurs lésiné sur les moyens pour disposer d’un effectif XXL. Avec Lionel Messi, Kylian Mbappé ou encoe Neymar, le club francilien est à ce jour un redoutable adversaire européen et est présneté à chaque saison comme un prétendant au sacre finale en Ligue des champiosn. Après avoir investi en Ligue 1, QSI voudrait faire de même du côté de la Premier League où leurs rivaux Saoudiens et Emiratis sont déjà établis à Newcastle et Manchester City.

PSG Meracto Mercato : Vers une entrée de QSI en Premier League ?

Ben Javons assure ainsi que les dirigeants qataris visent un grand club de Premier League. « Qatar Sports Investments intensifie ses efforts pour trouver une autre équipe dans laquelle investir en minorité cette année. Ils discutent activement avec des clubs de Premier League, dont Tottenham », a indiqué le journaliste sur son compte Twitter. La source révèle d’ailleurs que Nasser Al-Khelaifi a rencontré le président des Spurs, Daniel Levy, « plus tôt cette semaine pour tenir une réunion exploratoire ».

Le journaliste de CBS assure également qu’aucune discussion n’a été ouverte avec les Reds. « Les premiers pourparlers, qui ont eu lieu à Londres ne sont que le début de QSI évaluant toutes les options et tous les clubs. (…) Il n'y a pas eu de discussions avec Liverpool », indique-t-il. Reste maintenant à savoir dans quel club anglais le Qatar va signer son entrée dans la meilleure ligue du monde.