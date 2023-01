PSG Mercato : Campos s’active à Paris pour un nouveau phénomène

Publié par JEAN-LUC D le 09 janvier 2023 à 15:25

Si Luis Campos s’active pour les prolongations des cadres de Christophe Galtier, le conseiller football du PSG travaille aussi sur l’avenir de Titis.

Après avoir officialisé la prolongation de Marco Verratti, désormais lié jusqu’en juin 2026, le Paris Saint-Germain serait également sur le point d’annoncer celle de Marquinhos, avant la nouvelle signature tant attendue de Lionel Messi. Par ailleurs, les dirigeants parisiens seraient très attentifs à la situation des Titis considérés comme de futurs cracks. Ainsi, après avoir récemment officialisé les premiers contrats professionnels d’Ilyes Housni (17 ans) et d’Ayman Kari (18 ans), Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi penseraient sérieusement à l’avenir d’un autre protégé de Christophe Galtier.

Le Paris SG pourrait prochainement passer à l’offensive dans ce dossier. Selon les informations rapportées par Le Parisien, sur demande de Christophe Galtier, la direction du PSG serait en train de fomenter un plan visant à renforcer le rôle d’El Chadaille Bitshiabu à l’avenir. Si Luis Campos cherche en vain un quatrième défenseur central depuis l’été dernier, le joueur de 17 ans pourrait finalement être la solution tant recherchée sous d’autres cieux. Sous contrat jusqu’en juin 2024, El Chadaille Bitshiabu pourrait donc tout logiquement passé à la Factory pour parler de son avenir avec sa direction.

PSG Mercato : Bientôt un nouveau contrat pour El Chadaille Bitshiabu ?

Reconnu comme l’un des meilleurs dénicheurs de talents, Luis Campos pourrait puiser dans le centre de formation du Paris Saint-Germain pour renforcer l’effectif de Christophe Galtier. Natif du Val-de-Marne, passé par Saint-Denis et Boulogne-Billancourt, El Chadaille Bitshiabu a rejoint le centre de formation des Rouge et Bleu en 2017. Très rapidement, le défenseur central d'1m96 s’est fait une place dans les différentes équipes de jeunes. Son placement et sa qualité de relance faisant de lui un élément très prometteur. Et tout logiquement, ses prestations commencent à attirer du monde, notamment en Angleterre, en Allemagne et en Italie. Mais le PSG ne compte pas laisser filer son joyau français et s’apprête à le blinder pour l’avenir.

En effet, le journal Le Parisien assure que Luis Campos devrait prochainement ouvrir des discussions avec le clan Bitshiabu pour évoquer une prolongation sur le long terme. D’ailleurs, le quotidien régional indique que Bitshiabu, Ismaël Gharbi et Warren Zaïre-Emery ne seront pas prêtés cet hiver. Le Paris SG compte sur eux dans les prochaines semaines, notamment en raison de son effectif court et des finances limitées. « Entre Galtier et les titis, promesses tenues. Lui et Campos ont apporté une nouveauté qui fait la différence : la clarté », explique le média francilien. « On sent qu’il y a une réelle volonté de relancer un projet avec les idées claires. Le changement se voit », confie un proche de l'un des Titis parisiens.