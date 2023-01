OGC Nice Mercato : Julien Stéphan futur entraîneur du Gym ?

Publié par Enzo Vidy le 09 janvier 2023 à 18:10

Alors que Lucien Favre vient tout juste d'être remercié, l' OGC Nice penserait à Julien Stéphan pour venir prendre place sur le banc du Gym.

La valse des entraîneurs se poursuit dans le championnat de France. Après Julien Stéphan qui a été remercié par le RCSA ce lundi midi, Lucien Favre a également écopé de la même sentence à l'OGC Nice quelques heures plus tard. Déjà sous le feu des critiques au mois de septembre, le technicien suisse n'a pas survécu à la défaite en Coupe de France ce week-end.

Actuellement 11e du championnat, l'OGC Nice reste sur un nul et une défaite depuis la reprise de la Ligue 1, et se retrouve désormais sans entraîneur de métier sur le banc. Comme annoncé par L'Équipe ce lundi après-midi, c'est Didier Digard qui va assurer l'intérim jusqu'à nouvel ordre à l'OGC Nice. Néanmoins, sa présence à la tête du Gym pourrait s'annoncer plus courte que prévu d'après les dernières tendances.

OGC Nice Mercato : Lucien Favre remplacé par Julien Stéphan ?

Si l'on en croit les informations révélées par RMC Sport, Julien Stéphan, limogé ce lundi par le RC Strasbourg, serait une hypothèse crédible pour venir prendre la place de Lucien Favre sur le banc de l'OGC Nice. Même si pour le moment, aucune information faisant état de quelconques discussions n'a été confirmée, les dirigeants niçois veulent probablement trouver un entraîneur le plus vite possible, et Julien Stéphan est l'un des seuls à être disponible dans l'immédiat.

Si cela était avéré, ce serait un sacré coup réalisé par l'OGC Nice, car malgré cette première partie de saison difficile avec le RC Strasbourg, Julien Stéphan a prouvé qu'il était capable de diriger une grande équipe du championnat. C'était notamment le cas avec le Stade Rennais puisqu'il a réussi à amener le SRFC au bout de la Coupe de France, 48 ans après le dernier trophée du club.