OM Mercato : C’est fait, Marseille boucle un transfert au milieu !

Publié par Timothée Jean le 09 janvier 2023 à 19:19

L’ OM connait un début de mercato très agité. Le club phocéen vient d'officialiser ce lundi la signature de sa première recrue hivernale.

Éliminé de toutes compétitions européennes, l’ OM compte profiter de cette fenêtre de transferts pour apporter quelques retouches à son effectif. Le club phocéen s’est récemment séparé de trois joueurs absents des plans d’Igor Tudor et s’active à présent dans le sens des arrivées. D’ailleurs, l’ OM vient de finaliser l’arrivée de son nouveau milieu offensif. Comme cela était pressenti depuis quelques jours, Ruslan Malinovskyi évoluera bel et bien à l'Olympique de Marseille cette saison.

La direction du club phocéen a officialisé ce vendredi le transfert de l’international ukrainien en provenance de l’Atalanta Bergame. Le joueur de 29 ans a rejoint l’ OM sous la forme d’un prêt avec une option d’achat estimée à environ 10 millions d’euros, hors bonus. « L’Olympique de Marseille annonce aujourd’hui la signature de l’international ukrainien, Ruslan Malinovskyi, en provenance de l’Atalanta Bergame. Le milieu offensif de 29 ans arrive dans la cité phocéenne sous la forme d’un prêt avec option d’achat à la suite du succès de sa visite médicale », peut-on lire dans le communiqué de club.

OM Mercato : D’autres renforts attendus à Marseille

Il s'agit ainsi de la première recrue enregistrée cet hiver par la direction de l’ OM. Ruslan Malinovskyi sera un renfort de poids pour le club phocéen en vue de la suite de la saison en cours. Le milieu offensif ukrainien arrive donc à l’ OM afin de booster un secteur offensif diminué par la blessure d’Amine Harit et les départs de Gerson et Luis Suarez. Et il ne sera sans doute pas l’unique renfort de l’Olympique de Marseille en ce mois de janvier.

Lors de sa dernière conférence de presse, Igor Tudor a indiqué qu’il souhaitait attirer un deuxième joueur dans le secteur offensif durant ce mercato hivernal. Si la direction marseillaise n’exclut pas l’idée de recruter un nouvel avant-centre cet hiver, elle travaillerait aussi en coulisse sur le recrutement d’un nouveau piston, dont l’identité n’a pas encore fuité. Le mercato hivernal s’annonce ainsi très mouvementé du côté de l’ OM.