OM Mercato : Après Malinovskyi, un autre renfort attendu en attaque

Publié par Timothée Jean le 09 janvier 2023 à 17:25

Si l’ OM est sur le point d’officialiser la venue de Ruslan Malinovskyi, une autre signature se précise en attaque. C’est Igor Tudor qui l’évoque

Le mercato hivernal s’accélère du côté de l’ OM. Après être parvenu à se séparer de Luis Suarez (Almeria), Isaak Touré (AJ Auxerre) et Gerson (Flamengo) le club phocéen est sur le point d’accueillir sa nouvelle recrue offensive. Ce lundi matin, le milieu offensif de l'Atalanta Bergame, Ruslan Malinovskyi, est arrivé sur le sol marseillais afin de passer la traditionnelle visite médicale. Si tout se passe bien, le joueur de 29 ans s’engagera officiellement avec l’ OM sous la forme d’un prêt de six mois avec une option d’achat estimée à environ 10 millions d’euros.

Présent en conférence de presse, à 48 heures du match contre Troyes, Igor Tudor a lui-même confirmé l’arrivée de l’international ukrainien. L’officialisation de son transfert n’est donc plus qu’une question de temps. Ruslan Malinovskyi arrive ainsi à l’ OM afin de dynamiser une attaque diminuée par la longue absence d’Amine Harit et le départ de Gerson. Mais l’international ukrainien sera-t-il le seul renfort offensif de l’Olympique de Marseille durant ce mercato hivernal ? Igor Tudor a répondu à cette question.

OM Mercato : Igor Tudor attend un renfort offensif supplémentaire

Ces derniers jours, la presse locale assurait que la direction de l’ OM ne souhaitait plus recruter un nouvel avant-centre en raison des trop faibles options à ce poste et de la complexité financière des dossiers étudiés. Sauf que l’entraîneur de l’ OM a vite démenti cette tendance. Présent en conférence de presse, Igor Tudor a assuré qu’il réfléchissait de plus en plus à engager un attaquant de pointe. « Pour le reste du mercato, on verra si on va recruter plutôt un avant-centre ou un joueur derrière la pointe. Les deux solutions sont possibles, on verra », a-t-il répondu devant les médias.

Contrairement aux déductions de certains médias, Igor Tudor attend encore une recrue supplémentaire en attaque, même si aucun nom n’a encore fuité dans ce sens. Dernièrement, un intérêt pressant de l’ OM pour Marcus Thuram (Borussia M’Gladbach) était évoqué. Une cible déjà à oublier, puisque l’international français privilégierait d’autres destinations telles que le Bayern Munich, l’Inter Milan ou encore le PSG. Ce dossier a-t-il une chance d'aboutir ? Trouver un bon avant-centre à un prix correct, en plein milieu de saison, ne sera pas une mince affaire. Les dirigeants de l’ OM travailleraient aussi en coulisse sur l’arrivée d’un nouveau latéral gauche/droit. Quoi qu’il en soit, l’hiver promet d’être très mouvementé à Marseille.