Stade Rennais Mercato : Un important départ bouclé au SRFC

Publié par Enzo Vidy le 10 janvier 2023 à 12:55

Si le mercato hivernal est encore assez calme au Stade Rennais, les choses évoluent en interne et un nouveau départ est acté.

Le flou est total en ce qui concerne le mercato hivernal du Stade Rennais. Hormis les prêts de Loïc Badé à Séville et de Matthis Abline à l'AJ Auxerre pour la deuxième partie de saison, rien n'est à signaler côté SRFC, aussi bien dans le sens des départs que dans celui des arrivées. Cependant, avec la blessure à la cheville de Xeka, qui est venu s'ajouter à celle de Martin Terrier survenue le 2 janvier dernier, les choses pourraient commencer à bouger rapidement au Stade Rennais.

Présent lundi en conférence de presse, Bruno Genesio n'a pas exclu l'arrivée de quelques renforts lors du mercato, notamment pour pallier la blessure de Martin Terrier. "Je pense qu’on va attendre le match de dimanche, ça fera trois matchs sans Martin. On va voir ce que ça donne avec peut-être des systèmes différents, et puis on fera le point car on aura une petite semaine entre le PSG et Marseille, on fera le point à ce moment-là avec Florian et Olivier Cloarec." En attendant, c'est en interne que certains mouvements se font ressentir. Une semaine après le départ d'Elouan Vivier, un autre élément important du Stade Rennais a pris la décision de quitter le club.

Stade Rennais : Fabrice Do Marcolino annonce son départ du SRFC

Recruteur pour l'académie du Stade Rennais depuis 6 ans, Fabrice Do Marcolino a annoncé son départ du SRFC lundi soir. L'ancien footballeur gabonais de 39 ans était notamment chargé de la détection des jeunes chez les Rouge et Noir. C'est sur son compte Instagram que Fabricio Do Marcolino a fait part de cette nouvelle, tout en rendant un bel hommage au Stade Rennais. "Je tiens à remercier mon club formateur de m'avoir permis d'appréhender de la meilleure des manières le passage peu évident de la reconversion." Repéré par le Stade Rennais en 1999, le joueur gabonais a participé à 25 matches avec la sélection du Gabon, pour un total de 4 buts inscrits.