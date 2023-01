Stade Rennais Mercato : Le SRFC a pris sa décision pour Terrier

Publié par Thomas le 09 janvier 2023 à 15:10

Gros point noir du début d'année du Stade Rennais, la blessure de Martin Terrier a poussé le board du SRFC à prendre une décision au niveau du mercato.

Les temps sont durs du côté du SRFC ces derniers jours. Malgré deux victoires importantes en championnat et en Coupe de France, le club breton a acté les blessures de Martin Terrier et Xeka en l’espace d’une semaine. Si le Portugais souffre d’une entorse à la cheville, pour l’attaquant français, le bilan est plus préoccupant, lui qui ne devrait pas refouler les terrains d’ici la fin de saison. Victime d’une rupture des ligaments croisés, Martin Terrier crée logiquement quelques maux de tête à ses dirigeants et notamment Bruno Genesio, qui doit repenser une équipe du Stade Rennais sans son meilleur buteur de l’année 2022.

S’il affirmait en début de mercato que son effectif était paré pour toutes les échéances de la deuxième partie de saison, la blessure importante de l’ancien buteur de l’ OL a quelque peu fait réfléchir le coach du SRFC, qui s’est exprimé cet après-midi à ce sujet en conférence de presse. « On avait (un groupe assez étoffé, ndlr), mais maintenant avec les blessures, on a une réflexion qui s’impose. » Et pour cause, les dirigeants du Stade Rennais ont fixé un délai symbolique pour prendre une décision sur le remplacement ou non de Martin Terrier cet hiver.

Stade Rennais Mercato : Bruno Genesio prendra une décision après SRFC-PSG

Face à la presse ce lundi, Bruno Genesio a indiqué s’être concerté avec ses dirigeants et notamment Florian Maurice, le directeur sportif du Stade Rennais, pour prendre une décision en attaque sur ce mercato hivernal. Le technicien français a alors dévoilé avoir acté la date du 15 janvier et le choc contre le leader de Ligue 1, le PSG, pour faire le point sur son effectif et décider d’une potentielle arrivée en attaque. Les performances de joueurs comme Jérémy Doku ou Kamaldeen Sulemana seront ainsi vivement scrutées par le board breton contre Clermont et le Paris SG ces prochains jours.