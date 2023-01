AS Monaco Mercato : Un dossier important bientôt bouclé à l'ASM

Publié par Enzo Vidy le 06 janvier 2023 à 18:35

Poussé vers la sortie par l' AS Monaco, un milieu monégasque pourrait retourner au Brésil et permettre au club de boucler une belle opération.

Les opérations d'envergures se poursuivent en ce début de mercato hivernal à l' AS Monaco. Après avoir officialisé le départ de Benoît Badiashile en direction de Chelsea pour une somme de 38 millions d'euros, les dirigeants monégasques devraient continuer à se montrer très actif cet hiver, et les convoitises envers certains cadres ne manquent pas. Ces dernières heures, un autre défenseur central de l' AS Monaco intéresse grandement plusieurs cadors européens.

En effet, Axel Disasi, présent avec les Bleus lors de la dernière Coupe du monde au Qatar, est très apprécié en Premier League, où Tottenham et Manchester United surveillent de très près la situation du jeune joueur de 24 ans. En ce qui concerne les arrivées, l' AS Monaco est toujours sur le coup pour s'attacher les services de la jeune pépite de Palmeiras, Danilo, mais doit d'abord boucler un départ important au milieu de terrain. Et les dernières informations font office de bonnes nouvelles concernant ce dossier chaud du mercato monégasque.

AS Monaco Mercato : Le départ de Jean Lucas bientot acté ?

Très peu utilisé par Philippe Clement cette saison avec seulement 6 matches disputés, Jean Lucas est poussé vers la sortie depuis plusieurs semaines par les dirigeants de l'AS Monaco, afin de pouvoir se positionner sur le dossier Danilo par la suite. Si les prétendants ne se busculaient pas vraiment ces dernières semaines pour enrôler le milieu brésilien, la donne serait en train de changer d'après les dernières informations de Foot Mercato.

Le média annonce que deux clubs brésiliens seraient venus aux nouvelles pour s'attacher les services de Jean Lucas, dont le club de Palmeiras, avec qui l'AS Monaco veut négocier pour recruter Danilo. C'est donc une excellente nouvelle pour les dirigeants monégasques qui devraient entamer très prochainement des négociations avec le club brésilien.