OM Mercato : Marseille prend une importante décision en défense

Publié par Timothée Jean le 10 janvier 2023 à 18:41

Après avoir bouclé l’arrivée de Ruslan Malinovskyi, l’ OM aurait pris une importante décision concernant la suite de son mercato hivernal.

Cet hiver encore, l’ OM va passer à la caisse pour se renforcer. Le club phocéen, actuellement troisième de Ligue 1 après 17 journées, entend profiter de cette fenêtre de transferts pour étoffer ses secteurs de jeu défaillants. D’ailleurs, l' OM vient d’accueillir un nouveau milieu offensif en la personne de Ruslan Malinovskyi. Courtisé depuis l’été dernier, l’international ukrainien a finalement rejoint Marseille cet hiver, en provenance de l’Atalanta Bergame. Il débarque dans la cité phocéenne sous la forme d’un prêt avec obligation d’achat estimé à environ 13 millions d’euros bonus.

D’autres recrues sont également attendues à l'Olympique de Marseille. Les dirigeants de l’ OM travaillent déjà dans ce sens. L'entraîneur Igor Tudor a lui-même expliqué en conférence de presse qu'il réfléchissait sérieusement à recruter un nouvel avant-centre. Au poste de piston, un renfort supplémentaire était aussi envisagé. L’objectif de cette signature était de permettre à Igor Tudor de faire souffler certains cadres tels que Jonathan Clauss ou encore Nuno Tavares ou encore d’apporter de la concurrence sur les ailes. Sauf que les dirigeants phocéens auraient finalement changé d’avis.

OM Mercato : Longoria plus chaud pour recruter un nouveau latéral

Foot Mercato explique en effet que la direction de l’ OM ne compte plus attirer un nouveau piston en ce mois de janvier. Et pour cause, les Phocéens estimeraient être suffisamment fournis à ce poste, tant quantitativement que qualitativement. Le média en ligne explique alors que, excepté un énorme rebondissement de dernièrement minute, « l’OM finira la saison avec les quatre éléments dont il dispose (Clauss, Kaboré, Tavares et Kolasinac) ».

Il est de ce fait peu probable de voir un nouveau latéral droit ou gauche débarquer à l’ OM durant ce mercato hivernal. La récente blessure de Jonathan Clauss ne devrait donc pas voir d’impact sur le recrutement de l’Olympique de Marseille. Touché aux adducteurs, l’international tricolore a déjà repris l’entraînement individuel, mais il devra prendre son mal en patience avant de retrouver la compétition. Il est incertain pour le déplacement à Troyes ce mercredi soir.