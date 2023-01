FC Nantes Mercato : Antoine Kombouaré lance un message clair à Kita

Publié par JEAN-LUC D le 08 janvier 2023 à 20:51

Après la qualification de son équipe en 16e de finale de la Coupe de France, l’entraîneur du FC Nantes, Antoine Kombouaré, a envoyé un message clair à sa direction concernant le mercato hivernal.

Antoine Kombouaré compte bien profiter de ce marché des transferts de janvier pour se donner les moyens de remonter au classement de Ligue 1 avec le FC Nantes, actuellement 15e. Le technicien français a donc profiter de la victoire de ses hommes face à l’AF Virois (2-0), club de National 3, en 32e de finale de la Coupe de France, pour réclamer publiquement du renforcement à sa direction. « J'attends des arrivées, des renforts », a lancé Kombouaré en conférence de presse. Une adresse à l’endroit de son président Waldemar Kita. D’ailleurs, plusieurs noms seraient déjà associés aux Canaris pour cet hiver.

FC Nantes Mercato : Les premières cibles de Kombouaré dévoilées

À la recherche de renforts pour la seconde partie de saison, le FC Nantes serait intéressé par le profil du latéral gauche français de 22 ans Hakim Guenouche, en fin de contrat le 30 juin prochain avec Lustenau, actuel 8e de D1 autrichienne. La valeur marchande de l’ancien pensionnaire de Nancy est fixée à un peu moins de 500.000 euros. Un montant largement dans les cordes des finances du club nantais. Mais selon les informations de L’Équipe, l’Union Berlin serait également sur les traces du Franco-algérien.

Le club allemand souhaiterait le recruter dès cet hiver. En froid avec son entraîneur Lucien Favre et désireux de changer d’air le plus rapidement possible, Andy Delort serait aussi sur les tablettes des dirigeants du FC Nantes. L’attaquant de l’OGC Nice serait aussi dans le viseur de l’OM, du Stade Rennais et du RC Lens. À l’étranger, la Fiorentina et Salernitania, ainsi que l’Arabie Saoudite seraient aussi sur le coup. Le FC Nantes est donc prévenu.