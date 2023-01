Stade Rennais : La durée d'indisponibilité est connue pour Terrier

Publié par Enzo Vidy le 11 janvier 2023 à 10:40

Gravement blessé au genou le 2 janvier dernier, l'attaquant du Stade Rennais, Martin Terrier, connaît désormais la durée de son indisponibilité.

Neuf jours sont passés, et la pilule est toujours aussi difficile à avaler pour les supporters du Stade Rennais. Le 2 janvier dernier, à l'occasion de la réception de l'OGC Nice, Martin Terrier se blesse gravement au genou droit. Hurlant de douleur, l'attaquant du SRFC est évacué sur civière, laissant place à quelques minutes de flottement sur la pelouse du Roazhon Park. À l'issue de la rencontre remportée 2-1 par le Stade Rennais, le pessimisme était de mise, et les résultats d'examens tombés 24 heures plus tard confirmeront l'inquiétude des Rennais.

Le verdict est sans appel, rupture des ligaments croisés du genou droit, le ménisque est également touché, et une opération chirurgicale est nécessaire pour Martin Terrier. Le Stade Rennais annonce, via un communiqué officiel, la fin de saison pour son attaquant, et mardi après-midi, la durée d'indisponibilité finale est tombée pour Martin Terrier.

Stade Rennais : Martin Terrier opéré avec succès, absent les six prochains mois

Alors que l'intervention chirurgicale se déroulait mardi, tout s'est parfaitement bien déroulé pour Martin Terrier d'après L'Équipe. Sa durée d'indisponibilité est de 6 mois minimum, mais le joueur a pour objectif d'être présent lors de la préparation du Stade Rennais à l'intersaison. Son agent, Paul Schianchi, a donné des nouvelles de son joueur après l'opération. "Martin a le moral, il est déjà tourné vers sa rééducation. Il est motivé à l'idée de revenir le plus rapidement possible."

En attendant, le Stade Rennais va devoir apprendre à gérer cette absence de longue durée pour le restant de la saison. Ce mercredi soir, les Rouge et Noir se déplacent à Clermont pour le compte de la 18e journée de Ligue 1, et qui sera le deuxième match sans le joueur star de cette équipe.