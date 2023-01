Stade Rennais Mercato : Southampton s'intéresse à Jérémy Doku

Publié par Enzo Vidy le 10 janvier 2023 à 14:41

En cette deuxième semaine de mercato hivernal, Jérémy Doku, ailier du Stade Rennais, intéresse Southampton pour une arrivée cet hiver.

Malgré la récente blessure de Martin Terrier qui suscité beaucoup d'intérêt en vue d'un transfert cet hiver, les convoitises ne manquent pas pour certains cadres du Stade Rennais. Après Adrien Truffert qui était grandement courtisé par l'Inter Milan il y a quelques semaines, Hamari Traoré, libre de s'engager là où il le souhaite en ce mois de janvier, aurait reçu quelques sollicitations par l'AS Roma d'après Foot Mercato.

Des départs ont déjà été actés au Stade Rennais avec le prêt de Matthis Abline à l'AJ Auxerre, et celui de Loïc Badé au FC Séville, et avec les divers coups du sort qui frappent l'effectif de Bruno Genesio depuis plusieurs jours, il est peu probable de voir d'autres éléments du SRFC quitter la Bretagne lors de ce mercato hivernal. Pour autant, certains clubs restent tout de même à l'affût pour venir se renforcer au Stade Rennais, et c'est notamment le cas de Southampton qui vise une jeune pépite du SRFC.

Stade Rennais Mercato : Southampton garde un oeil sur Jérémy Doku

Si l'on en croit les récentes informations révélées par Foot Mercato, les dirigeants de Southampton seraient venus aux nouvelles pour Jérémy Doku. Recruté à l'été 2020 pour une somme de 26,5 millions d'euros, le jeune ailier belge n'a jamais vraiment réussi à s'imposer au Stade Rennais depuis son arrivée. Pas épargné par les blessures la saison dernière, il n'a pris part qu'à seulement 18 rencontres avec le SRFC. Cependant, les choses sont en train de s'arranger pour le joueur de 20 ans depuis plusieurs semaines.

En effet, Jérémy Doku a fait quelques apparitions lors de la Coupe du monde au Qatar, et s'est offert son premier but cette saison avec le Stade Rennais, à l'occasion du match face à Bordeaux samedi dernier. Depuis la grave blessure de Martin Terrier, Jérémy Doku semble avoir retrouvé la confiance de son entraîneur et le voir partir cet hiver serait très surprenant. Pour le moment, les dirigeants de Southampton n'ont pas formulé d'offre, mais il ne serait pas impossible de les voir rapidement passer à l'action.