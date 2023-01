ASSE : Un renfort important acté par Laurent Batlles au milieu

Publié par Thomas le 11 janvier 2023 à 16:17

Après sa victoire contre Laval et en vue du choc contre Niort lundi prochain, l' ASSE a enregistré le retour de l'un de ses milieux de terrain.

Victorieuse du Stade Lavallois hier soir, au terme d’un match étouffant, l’AS Saint-Etienne a peut-être lancée enfin sa saison après une première partie de championnat cauchemardesque. Bien aidé par ses recrues Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah et Gautier Larsonneur, Laurent Batlles s’est accordé un moment de répit alors que son poste reste toujours menacé, notamment en cas de contreperformance face à Niort dans cinq jours.

Contre le 18e de Ligue 2, l’entraîneur de l’ ASSE pourra compter sur le retour de son milieu de terrain, Louis Mouton, qui a fait son comeback à l’entraînement ce jeudi. Le jeune talent stéphanois était absent contre Laval hier soir à cause d’une béquille reçue quelques temps plus tôt sur une douleur déjà présente. D'après les informations de But ASSE, le joueur devrait ainsi faire partie du groupe qui se déplacera à Niort lundi prochain. Une bonne nouvelle pour Laurent Batlles qui voit son effectif s’étoffer semaine après semaine.

ASSE Mercato : Des recrues et une dynamique positive retrouvée à Saint-Etienne

Déjà très active depuis l’ouverture du mercato hivernal, l’AS Saint-Etienne devrait encore connaître des arrivées d’ici la rencontre face à Niort. D’après plusieurs sources concordantes, ce n’est autre que le défenseur de Grenoble, Adrien Monfray, qui serait en route pour le club ligérien. Le roc de 32 ans, auteur de 15 rencontres avec le GF38 cette saison, aurait déjà signé son nouveau contrat chez les Verts, d’après Foot Mercato.

Au poste de latéral gauche, l’ ASSE se rapprocherait également d’un accord avec Niels Nkounkou de Cardiff en Championship. De quoi redonner espoir aux supporters qui se refusent de croire à une nouvelle relégation en fin de saison. "On est évidemment très conscient de la situation, de la difficulté. On a à cœur de laisser derrière notre cette année 2022. On se projette vers 2023 avec beaucoup d'optimisme", évoquait hier soir Jean-François Soucasse au micro de Prime Video.