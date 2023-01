ASSE Mercato : L'AS Saint-Etienne en passe de signer une 4e recrue !

Publié par ALEXIS le 11 janvier 2023 à 14:47

Alors qu’un intérêt de l’ ASSE pour un joueur formé à l’OM est révélé, l'AS Saint-Etienne serait sur le point de boucler la signature d’un défenseur.

L’ ASSE est la recherche d’un défenseur central cet hiver pour stabiliser sa défense, un secteur de jeu défaillant lors de la première partie de la saison. Sur le plan défensif, l’AS Saint-Etienne s’est attaché les services du gardien de but Gautier Larsonneur, mais aussi du solide et polyvalent arrière droit Dennis Appiah. Ce mercredi, Le Parisien a révélé une piste stéphanoise menant vers le championnat anglais.

D’après les informations du quotidien régional, l’ ASSE est aux trousses de Niels Nkounkou, arrière gauche d’Everton prêté à Cardiff City en Championship. Selon les informations du journaliste Benjamin Quarez, l’AS Saint-Etienne négocie en ce moment le prêt du jeune joueur formé à l’Olympique de Marseille. Et les discussions sont avancées, à en croire la source. Le journaliste Romain Colange du quotidien Le Progrès confirme la tendance. Il croit savoir qu’il ne reste plus que quelques détails pour conclure un accord de prêt, jusqu’à la fin de la saison.

ASSE Mercato : Adrien Monfray en passe de signer à Saint-Etienne

En marge du dossier Niels Nkounkou (22 ans), l’ ASSE serait sur le point de boucler une signature, celle d’Adrien Monfray (32 ans). Le défenseur central de Grenoble Foot 38, titulaire contre Pau FC mardi soir (0-0), devrait rejoindre les Verts en renfort. « L’officialisation de son transfert ne devrait plus être qu’une question de jours », assure Foot Mercato. L’ ASSE s’activerait sur le plan administratif afin qu’Adrien Monfray soit qualifié pour le match de la 19e journée contre le Chamois Niortais à Niort, le 16 janvier prochain. Adrien Monfray serait la quatrième recrue de l'AS Saint-Etienne cet hiver, après Gaëtan Charbonnier, Denis Appiah et Gautier Larsonneur.