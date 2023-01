OM Mercato : Guendouzi sur le départ, la piste Seko Fofana relancée ?

Publié par Enzo Vidy le 11 janvier 2023 à 20:17

Alors que Mattéo Guendouzi est annoncé sur le départ de l' OM cet hiver, Pablo Longoria pourrait relancer la piste menant à Seko Fofana.

Depuis mardi soir, les rumeurs autour d'un départ de Mattéo Guendouzi inquiètent grandement les supporters de l' OM. Approché de près par Aston Villa, le milieu marseillais serait déjà entré en contact avec Unai Emery, l'entraîneur des Villans, et le club anglais serait prêt à passer à l'action. Malgré les 50 millions d'euros récemment exigés par le président de l' OM, Pablo Longoria, il n'est pas certain que cela décourage le pensionnaire de Premier League. Si ce départ était avéré, ce serait évidemment une énorme perte pour l'Olympique de Marseille, qui a déjà cédé Gerson à Flamengo la semaine dernière.

Malgré l'arrivée de Ruslan Malinovskyi, l'effectif d'Igor Tudor pourrait légèrement manquer de milieu à vocation défensive, et Pablo Longoria pourrait rapidement se mettre à la recherche d'un successeur à Mattéo Guendouzi. Cependant, trouver un joueur de ce calibre à cette période de l'année est assez compliqué, mais le président marseillais possède plus d'un tour dans son sac, et il ne serait pas impossible de le voir réactiver une piste qui avait fait rêver les supporters de l' OM l'été dernier.

OM Mercato : L'opération Seko Fofana relancée à Marseille ?

Déjà évoquée l'été dernier, la piste menant à Seko Fofana était délicate en vue des finances de l' OM à cette période. En effet, les dirigeants marseillais n'ont pas bouclé de grosses ventes lors du dernier mercato estival, ce qui ne permettait pas à Pablo Longoria de s'aligner sur les exigences du RC Lens. Mais aujourd'hui, la donne pourrait changer avec la potentielle vente de Mattéo Guendouzi. L'international français pourrait rapporter une somme de 50 millions d'euros dans les caisses de l' OM, des fonds suffisants pour entamer des négociations avec les Sang et Or pour le capitaine Seko Fofana.

Sous contrat jusqu'en juin 2025, le milieu ivoirien est estimé à 30 millions d'euros, mais les dirigeants lensois devraient certainement s'attendre à une offre supérieure à sa valeur marchande pour lancer les discussions. Véritable patron de l'effectif de Franck Haise, Seko Fofana est un profil capable de se projeter très rapidement vers l'avant, ce qui correspondrait parfaitement au style de jeu d'Igor Tudor. Sur la cité phocéenne, son nom est régulièrement associé à l' OM, et les valeurs qu'il possède lui assurerait une parfaite adaptation avec le public marseillais. Il est peut-être temps de tenter le coup de la part de Pablo Longoria.