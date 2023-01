OM Mercato : Une première offre arrive à Marseille pour Guendouzi

Publié par Enzo Vidy le 11 janvier 2023 à 14:17

Alors que des discussions entre Aston Villa et Mattéo Guendouzi ont été annoncées, l' OM va recevoir une première offre pour son joueur.

Les choses s'accélèrent sérieusement pour Mattéo Guendouzi. Ce matin, Foot Mercato annonçait que des discussions avaient d'ores et déjà eu lieu entre le joueur de l' OM et Aston Villa, précisant que Unai Emery aurait personnellement pris contact avec l'international français pour le faire venir dès cet hiver. Pour rappel, lorsque Mattéo Guendouzi évoluait encore à Arsenal, il était entraîné par Unai Emery, et les deux hommes se connaissent parfaitement bien, ce qui facilite grandement les échanges dans les négociations.

Malgré la volonté des dirigeants marseillais de vouloir conserver leur homme fort pour le reste de la saison, la donne pourrait bien changer dans les prochaines heures, au grand dam des supporters de l'Olympique de Marseille. Et d'après les toutes dernières informations dévoilées ce mercredi, les représentants du club anglais seraient bien décidés à passer à l'action pour s'attacher les services de Mattéo Guendouzi dans les prochains jours.

OM Mercato : Une première offre de 30 millions d'euros arrive pour Guendouzi

D'après les dires de Fabrice Hawkins, journaliste pour RMC Sport, les choses avancent très rapidement dans le dossier Guendouzi. En effet, les dirigeants d'Aston Villa sont sur le point de soumettre une première offre à l'Olympique de Marseille d'environ 30 millions d'euros pour le milieu de l' OM. Mais ce n'est pas tout, le journaliste précise que les Villans sont plus que jamais déterminés à faire venir l'ancien gunners durant ce mercato hivernal, et qu'ils seraient même prêt à pousser jusqu'à 40 millions d'euros bonus compris pour satisfaire Pablo Longoria.

Face à une offre aussi conséquente, il est assez difficile d'imaginer le président marseillais refuser de laisser partir Mattéo Guendouzi en Angleterre. En revanche, ce potentiel départ qui se profile serait une perte terrible pour Igor Tudor et l' OM en vue de la deuxième partie de saison, et Pablo Longoria devra s'activer pour trouver un véritable successeur à Mattéo Guendouzi.