PSG Mercato : Campos se lance sur une sensation turque de 17 ans

Publié par Thomas le 11 janvier 2023 à 16:47

Toujours à l'affût des très bons coups sur le marché, Luis Campos aurait coché le nom d'un international turc pour renforcer l'entrejeu du PSG.

Ce n’est un secret pour personne, le Paris Saint-Germain prépare l’avenir et s’oriente vers des profils jeunes et prometteurs pour parfaire son effectif. Depuis les départs de Leonardo et Mauricio Pochettino, le club de la capitale a souhaité insuffler une dynamique nouvelle sous l’impulsion de son nouvel homme fort du recrutement, Luis Campos. S’il compte s’appuyer sur son centre de formation, le dirigeant portugais explore également d’autres pistes pour renforcer certains secteurs de jeu. Et à en croire la presse turque, c’est du côté de la Süper Lig que le PSG aurait trouvé sa future star.

Selon le journal Fanatik, le Paris Saint-Germain suivrait avec attention la situation du jeune Arda Güler, sensation du Fenerbahçe. Âgé seulement de 17 ans, le joyau turc connaît une montée en puissance fulgurante cette saison, avec déjà cinq rencontres de championnat disputées pour 2 buts inscrits. Aligné à plusieurs reprises en Europa League, le milieu de terrain a récemment été récompensé de ses performances par une première convocation et un premier match en équipe nationale, contre la République tchèque le 19 novembre dernier. Très courtisé par le PSG, Arda Güler pourrait partir de son club formateur pour 5 millions d’euros s’il joue moins de 1500 minutes cette saison. Une opportunité alléchante pour Luis Campos, qui pourrait ainsi avancer rapidement ses pions sur le dossier.

PSG Mercato : La priorité au milieu se nomme Zaïre-Emery pour le futur de Paris

Malgré l’intérêt réel du Paris Saint-Germain pour le jeune Arda Güler, les dirigeants parisiens souhaitent cette saison s’orienter vers leur centre de formation pour renforcer l’effectif. À l’inverse des saisons précédentes, Christophe Galtier et son staff travaillent depuis de longues semaines sur l’incorporation de Titis dans le groupe pro.

Parmi ces jeunes talents, un nom semble faire l’unanimité au sein du club, Warren Zaïre-Emery. À 16 ans, le petit prodige du milieu de terrain ne cesse d’impressionner le board parisien qui compte en faire un joueur clé de l’effectif ces prochaines saisons. Déjà cette année, le natif de Montreuil s’est forgé du temps de jeu précieux, contre Châteauroux notamment, en Coupe de France, où il a livré une prestation saluée par les observateurs. "Il est capable de démarrer un match de Ligue 1 mais aussi un match de Ligue des champions. J'en suis convaincu", évoquait hier son entraîneur, Christophe Galtier.