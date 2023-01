OM Mercato : L’Ajax proche d’un accord pour Leonardo Balerdi

Publié par Timothée Jean le 11 janvier 2023 à 18:47

Alors que Mattéo Guendouzi se rapproche d’un départ à l’ OM, Leonardo Balerdi pourrait lui aussi s’en aller. L’Ajax négocie pour son transfert.

Les mouvements se poursuivent à l’Olympique de Marseille en ce début de mercato hivernal. Sous l’impulsion de Pablo Longoria, la direction phocéenne a procédé à un important ménage au sein de son effectif, en se séparant de trois joueurs. Luis Suarez a été le premier à quitter l’ OM en signant à Almeria sous la forme d’un prêt. Le jeune défenseur Isaak Touré a été prêté à l’AJ Auxerre, tandis que Gerson a rejoint Flamengo contre un chèque de 20 millions d’euros. Et ce n’est pas encore terminé, d’autres départs devraient suivre.

Auteur de prestations convaincantes, Mattéo Guendouzi fait l’objet de nombreuses convoitises, notamment en Premier League où Aston Villa tente de l’attirer. Et si la direction de l’ OM se montre jusqu’ici intransigeante pour son milieu de terrain, elle pourrait également voir un autre titulaire mettre les voiles dans les jours à venir. Il est question de Leonardo Balerdi. Malgré un contrat courant jusqu’en 2026, l’aventure du défenseur argentin à l' OM pourrait se terminer cet hiver. Et pour cause, le principal concerné n’est pas insensible au charme de l’Ajax.

OM Mercato : Leonardo Balerdi enclin à rejoindre l’Ajax

Comme l’indique Foot Mercato, Leonardo Balerdi serait très intéressé par le projet de l’Ajax, au point où un accord serait proche d’être conclu entre les deux parties. Les Ajacides travailleraient déjà en ce sens. La source ajoute que les dirigeants néerlandais seraient même en négociations avancées avec l’entourage du défenseur de 23 ans et seraient prêts à formuler une offre comprise entre 15 à 20 millions d’euros pour finaliser son transfert.

Cette future proposition sera-t-elle suffisante pour boucler la signature de l’ancien joueur du Borussia Dortmund ? Pour le moment, la direction de l’ OM ne souhaiterait pas se séparer de son défenseur, très utilisé par Igor Tudor depuis le début de la saison, avec 24 rencontres disputées. L’ OM estimerait qu’il serait trop compliqué de lui trouver un digne successeur à cette période de l’année. À l’instar de Mattéo Guendouzi, les dirigeants de l' OM privilégieraient donc un départ de Leonardo Balerdi à l’issue de la saison. Une grosse offre pourrait tout de même changer la donne dans ce dossier.