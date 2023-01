PSG Mercato : Une grosse sensation du Mondial s'éloigne de Paris

Publié par Ange A. le 12 janvier 2023 à 00:47

Alors que son nom a souvent été associé au PSG, un international marocain est sur le point de filer en Espagne, du côté de Madrid.

Le Paris Saint-Germain entend encore renforcer ses rangs. Mais comme l’avait souligné Christophe Galtier, les nouvelles signatures sont assujetties aux potentielles ventes. Le PSG devra donc se séparer de certains éléments pour en recruter de nouveaux. En attendant d’éventuels départs, le club de la capitale a déjà identifié certaines cibles. Le board francilien n’est pas resté insensible aux prouesses de Sofyan Amrabat avec le Maroc à la Coupe du monde. Le milieu marocain était l’une des pièces maîtresses des Lions de l’Atlas, 4es lors du Mondial, une performance inédite pour une sélection africaine. Pisté par Paris, le convoité milieu de la Fiorentina pourrait plutôt rejoindre Madrid. Selon Foot Mercato, le compatriote d’Achraf Hakimi serait sur le point de s’engager avec l’Atlético, l’autre grand club de la capitale espagnole.

PSG Mercato : Sofyan Amrabat vers l’Atlético Madrid

Selon les informations du média en ligne, Sofyan Amrabat « est très intéressé par l’idée de rejoindre la Liga et l’Atlético de Madrid ». La source assure que les Colchoneros remplissent toutes les cases pour permettre au milieu âgé de 26 ans de poursuivre sa progression. Dans un récent entretien à Marca, le joueur ciblé par le PSG dévoilait déjà son désir d’évoluer sous les ordres de Diego Simeone. « J’aime son style de jeu. Il a beaucoup gagné et j’ai beaucoup de respect pour lui. Les joueurs de votre équipe sont physiquement forts et agressifs. J’aime jouer de cette façon », confiait-il.

Le milieu désireux de rejoindre l’Atlético, il ne restera plus qu’à la Fiorentina et le club madrilène de trouver un accord. La Viola, qui espérait prolonger le contrat d’Amrabat, ne compte pas brader son international marocain. Lequel a vu sa cote grimper sur le marché des transferts après son Mondial remarqué. Il est désormais coté à 25 millions d’euros sur Transfermarkt. Le Paris SG de son côté doit creuser une autre piste pour renforcer son entrejeu.