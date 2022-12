Mercato OM : Un international marocain refroidit Longoria

Publié par Ange A. le 15 décembre 2022 à 07:33

Intéressé par un milieu marocain lors de ce Mondial, l’ OM doit écarter cette piste. Sa cible affiche une préférence pour son avenir.

En quête de renforts pour la deuxième partie de saison, l’Olympique de Marseille suit avec intérêt la Coupe du monde. Les scouts marseillais sont à la recherche de bonnes affaires afin de renforcer l’effectif d’Igor Tudor. Annoncé dans le viseur de l’ OM, le milieu d’Angers Azzedine Ounahi a réalisé un beau parcours au Mondial. Mais l’aventure s’est terminée pour le Maroc en demi-finale de la compétition. Les Lions de l’Atlas joueront la troisième place samedi face à la Croatie. Comme le milieu du SCO, son compère dans l’entrejeu marocain Sofyane Amrabat voit son nom associer au club phocéen. Sociétaire de la Fiorentina, le milieu âgé de 26 ans s’est livré sur son avenir. Après avoir été refroidi par les exigences de son club, Pablo Longoria n’a pas été rassuré par l’international marocain.

Mercato OM : Amrabat écarte Marseille et lâche un indice sur son avenir

Interrogé par Marca, Sofyane Amrabat est loin d’être emballé par un challenge à l’Olympique de Marseille. Également associé à l’Atlético Madrid et au FC Barcelone, le Lion de l’Atlas dévoile avoir un penchant pour les Colchoneros. « Je n’aime pas parler des autres. Mais oui, ce que Simeone fait, ce qu’il a réalisé... Il entraîne l’Atlético depuis de nombreuses années. J’aime son style de jeu. Il a gagné beaucoup et j’ai beaucoup de respect pour lui. Les joueurs de son équipe sont physiquement forts et agressifs. J’aime jouer de cette façon », a d’abord confié le sociétaire de la Fiorentina avant de dévoiler un attrait pour la Premier League.

« Le championnat espagnol est l’un des meilleurs au monde. C’est aussi fort que la Premier League. L’Italie aussi. Peut-être qu’un jour je jouerai là-bas. J’ai 26 ans, personne ne sait ce que l’avenir nous réserve », a poursuivi le Marocain, fermant ainsi la porte à une signature à Marseille. Une piste à oublier pour Pablo Longoria.