Stade Rennais Mercato : Hamari Traoré vers la Premier League ?

Publié par Thomas le 12 janvier 2023 à 10:22

En fin de contrat cet été, le défenseur Hamari Traoré se dirige tout droit vers un départ du Stade Rennais. Un club de Premier League est à l'affût.

Après plus de cinq années d’aventure commune, les chemins du Stade Rennais et de son capitaine Hamari Traoré pourraient se séparer. Joueur exemplaire du SRFC et défenseur redoutable, l’international malien ne devrait pas s’éterniser dans la cité bretonne, lui qui n’a toujours pas prolongé, malgré de nombreuses propositions de ses dirigeants. Si un départ libre cet hiver semble la voie la plus juste pour l’ancien joueur de Reims, un transfert dès cet hiver est également à l’étude côté Stade Rennais. L’équipe de Bruno Genesio pourrait être tentée de vendre à un bon prix son latéral droit et voit plusieurs courtisans toquer à sa porte.

Après l’AS Rome de José Mourinho, qui serait grandement intéressé par ses services, Hamari Traoré est récemment entré dans le viseur de Fulham en Premier League. D’après les informations de Foot Mercato, le joueur du SRFC serait la priorité hivernale des Cottagers qui cherchent à renforcer leur défense après une première partie de saison très convaincante. D’après la source, le club anglais aurait déjà transmis une offre comprise entre 3 et 4 millions d’euros aux dirigeants du Stade Rennais ces derniers jours.

À 30 ans, Hamari Traoré arrive à un moment clé de sa carrière de footballeur. Au meilleur de sa forme, le natif de Bamako sait qu’il pourrait prétendre à un nouveau championnat et notamment outre-Manche. Cela tombe bien, puisque Fulham serait plus que déterminé à boucler sa venue dans les prochains jours. Si l'AS Rome ou même le FC Barcelone ont témoigné d’un intérêt pour Hamari Traoré, c’est bien l’équipe entraînée par Marco Silva qui semble tenir le bon bout. Il y a peu, le latéral laissait planer le doute sur son avenir, assurant ne pas avoir reçu d’approche concrète de la part de clubs étrangers. « On a parlé avec le coach, je n'ai pas eu d’approche. Je suis concentré avec le club, après oui je serai libre, mais j’ai parlé avec personne pour l’instant à part le coach. »