Capitaine du Stade Rennais depuis le départ d'Hamari Traoré l'été dernier, Benjamin Bourigeaud a fait une grosse annonce sur son avenir.

Stade Rennais : Benjamin Bourigeaud, une saison à lancer

L'histoire serait belle pour les supporters lensois. Formé à Lens, Benjamin Bourigeaud est aujourd'hui un taulier de l'effectif du Stade Rennais. Capitaine depuis le récent départ d'Hamari Traoré, le milieu du SRFC dispute tous les matchs, et a un rôle important aussi bien sur qu'en dehors du terrain.

Sur les 10 matchs disputés toutes compétitions confondues avec les Rouge et Noir, Benjamin Bourigeaud comptabilise un total de 2 buts et 2 passes décisives, n'a pas encore véritablement lancé sa saison, un peu à l'image de l'an dernier où il avait fallu attendre plusieurs mois pour le voir performer sur la durée. Concernant son avenir, le joueur français ne cesse de le répéter, il se sent bien à Rennes. Mais il garde tout de même un attachement particulier au RC Lens.

Benjamin Bourigeaud n'exclut pas de revenir à Lens

Présent lundi soir sur France Bleu Armorique dans l'émission "Le lundi c'est Rauzy", le capitaine du Stade Rennais a été interrogé sur un potentiel retour dans le Nord de la France pour terminer sa carrière, et ce dernier n'a pas dit non. "J’ai passé 13 ans au sein du RC Lens. Je ne renie pas de là où je viens. Avoir été formé, avoir grandi, avoir joué là bas, comme tout joueur dans sa carrière, beaucoup veulent repartir là où tout a commencé."

Avant de poursuivre : "Après, je me suis très bien adapté à Rennes et je suis toujours très bien ici. On m’appelle le ch’ti Breton et ça me va très bien. Terminer ma carrière à Lens ? Je ne sais pas de quoi sera fait l’avenir. Je ne sais pas, on verra. Aujourd’hui, je suis très bien au Stade Rennais. On verra de quoi est fait l’avenir."