Le Stade Rennais tente de modifier son entrejeu d'ici la fin du mercato estival. Un milieu de terrain pourrait être remplacé dans les prochains jours.

Mercato Stade Rennais : Le SRFC veut acter la vente de Flavien Tait

Comme tous les autres clubs de Ligue 1, le Stade Rennais réalise ses derniers ajustements. À une semaine de la fin du mercato estival, son directeur sportif Florian Maurice a déjà bien modifié l'équipe. Exit Loïc Badé, Hamari Traoré, Lesley Ugochukwu ou encore Birger Meling. Et bonjour à Ludovic Blas, Enzo Le Fée mais aussi Nemanja Matic. Des noms prestigieux qui font du SRFC un candidat sérieux au podium cette saison. L'objectif est d'ailleurs assumé par la direction : retourner en Ligue des Champions la saison prochaine.

Si la Ligue 1 a déjà repris (bilan une victoire et un nul), l'effectif des Rouge & Noir risque encore de changer. Après la prolongation de contrat d'Adrien Truffert, le club breton s'apprête à perdre un élément au milieu. Depuis plusieurs semaines, l'avenir de Flavien Tait s'écrit en pointillés. Après avoir étendu son bail jusqu'en juin 2024 l'été dernier, l'ancien Angevin souhaite obtenir du temps de jeu. Selon Space SRFC, Rennes ne s'opposera pas à son départ et pourrait même l'aider dans cette optique. Cependant, la source précise que les offres ne se bousculent pas pour le joueur de 30 ans.

Le Stade Rennais négocie l'arrivée d'un milieu

L'avenir de Flavien Tait pourrait bientôt se décanter. Le Stade Rennais a pris sa décision et compte bien lui trouver un nouveau point de chute. Dans le même temps, les dirigeants travaillent déjà sur son remplaçant selon Space SRFC. Toutefois, son identité n'a pas été révélée dans l'émission locale. La source précise que les discussions sont avancées et pourraient aboutir à un transfert.

Y a-t-il une possibilité de garder Flavien Tait ? Pour le moment, la réponse semble non. De plus, le milieu de terrain français a déjà attiré un club de Ligue 1 cet été. Le Montpellier HSC s'était renseigné sur son cas selon le journaliste Karim Bennani. Il faudrait un changement de volonté de la part de l'une ou l'autre partie, mais la rupture semble de plus en plus proche au fil des jours. Les arrivées de Ludovic Blas et Enzo Le Fée vont dans ce sens. Reste à connaître la stratégie de Bruno Genesio, l'entraîneur du SRFC pour cette nouvelle saison.