Alors que le Stade Rennais va clôturer sa préparation samedi face à Wolverhampton, Bruno Genesio a fait un point sur la situation de Xeka.

Mercato Stade Rennais : Bruno Genesio compte sur Majer et Truffert

Si le Stade Rennais a été très actif dans le sens des arrivées en début de mercato, peu de départs sont à mentionner jusqu'à présent. Hormis Hamari Traoré, parti libre à la Real Sociedad, et Lesley Ugochukwu récemment transféré à Chelsea contre 27,5 millions d'euros, le SRFC possède toujours la totalité de ses éléments forts, mais les prétendants se montrent de plus en plus insistants pour certains d'entre eux

Wolfsburg ne lâche pas le morceau pour Lovro Majer malgré plusieurs refus du Stade Rennais, et plusieurs clubs de Premier League viennent aux nouvelles pour Adrien Truffert, même si ce dernier est tout proche de prolonger son contrat avec les Rouge et Noir. Dans une interview accordée à L'Équipe et Ouest-France, Bruno Genesio a donné son avis sur un potentiel départ des deux joueurs rennais, et n'a pas caché son envie de les voir rester. "C’est sûr qu’on a envie de les garder, après il y a un marché, des propositions et la volonté du joueur. Tant que le mercato n’est pas terminé, on ne sait pas ce qui va se passer."

Un départ de Xeka pourrait être à l'étude

Il fait partie des grandes interrogations de l'été au Stade Rennais. Gravement blessé à la cheville en janvier dernier, Xeka n'est jamais réapparu sous les couleurs rouge et noir. Si Bruno Genesio n'a cessé de dire que le milieu portugais n'était pas encore prêt à rejouer, la réalité serait tout autre.

Pour le dernier stage du SRFC en Angleterre, Xeka, qui est désormais totalement apte, n'a pas été invité à partir avec le groupe. Interrogé à ce sujet, Bruno Genesio a confirmé qu'un départ pourrait être à l'étude. "Pour l’instant, j’ai fait le choix de ne pas l’amener avec nous ici, on aura une discussion à notre retour."