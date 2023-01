FC Lorient Mercato : Enzo Le Fée met fin au suspense sur son avenir

Publié par Enzo Vidy le 12 janvier 2023 à 16:31

Annoncé sur le départ cet hiver, Enzo Le Fée, milieu du FC Lorient a donné une réponse bien précise sur son avenir après le nul contre Monaco.

Les rumeurs concernant plusieurs départs ne cessent de s'amplifier au FC Lorient, et le match de mercredi soir face à l'AS Monaco ne devrait pas décourager les courtisans, bien au contraire. Depuis plusieurs jours, deux attaquants du FCL suscitent une attention particulière en Premier League, et se sont à nouveau distingués face aux Monégasques. Dango Ouattara, pisté par Leicester, réalise une formidable première partie de saison, et s'est offert une nouvelle réalisation face à l'AS Monaco.

En 17 matches de championnat, l'attaquant burkinabé comptabilise un total de 6 buts et 5 passes décisives. Terem Moffi possède également des statistiques assez impressionnantes puisqu'il a déjà marqué 11 buts, et figure sur les tablettes d'Everton et de Southampton. Mais ces deux joueurs ne sont pas les seuls à être la cible de diverses approches durant ce mercato hivernal. En effet, Enzo Le Fée réalise lui aussi une première moitié de saison fantastique avec le FC Lorient et ne manque pas de prétendants en ce mois de janvier.

FC Lorient Mercato : Enzo Le Fée terminera la saison au FCL

À l'issue du match nul spectaculaire entre le FC Lorient et l'AS Monaco (2-2), Enzo Le Fée a été interrogé par les médias en zone mixte afin de savoir s'il comptait terminer la saison avec le FCL. "Oui, je vais terminer la saison ici." Une très bonne nouvelle pour les supporters qui vont avoir la chance de conserver l'un de leur meilleur élément pour la deuxième partie de saison. En revanche, il est peu probable qu'il prolonge au FC Lorient à l'issue de la saison, au vu de ces déclarations à ce sujet. "On en parle plus." Une réponse très brève, qui semble confirmer que les discussions entre le joueur et les dirigeants du FC Lorient sont au point mort.