FC Barcelone Mercato : Le dénouement est proche pour Depay

Annoncé sur le départ depuis plusieurs semaines, Memphis Depay pourrait quitter le FC Barcelone dans les prochains jours.

Le FC Barcelone est toujours sous la menace d’une suspension de la Liga cet hiver pour non-respect des règles du fair-play financier. Les Blaugranas ne peuvent pas recruter de joueurs cet hiver et la restructuration de l’effectif pourrait être retardée. La direction du Barça étudie également la possibilité de vendre des joueurs lors du mercato hivernal. C’est notamment le cas de Memphis Depay qui pourrait quitter le Barça en janvier. L’international néerlandais n’est plus satisfait par son statut et son temps de jeu au FC Barcelone.

L’ancien attaquant de l’OL serait la cible numéro 1 de l’Atlético Madrid qui souhaite remplacer Joao Félix. Les Colchoneros auraient commencé à négocier avec leurs homologues catalans cette semaine. Selon les informations de Fabrizio Romano, les négociations entre les deux clubs progressent bien et les Rojiblancos seraient désormais les favoris pour accueillir Memphis Depay. L’international néerlandais serait également ouvert à l’idée de se relancer à l’Atlético Madrid.

Le FC Barcelone aimerait recevoir une indemnité de transfert pour libérer Memphis Depay. Cette vente pourrait permettre au Barça d’améliorer sa situation auprès de la Liga. Les Blaugranas pourraient ensuite recruter un nouvel attaquant pour remplacer Memphis Depay. Les Colchoneros souhaiteraient réaliser un nouveau gros coup au Barça. Ces dernières années, l’Atlético a pris l’habitude de recruter des attaquants au FC Barcelone, David Villa, Luis Suarez ou plus récemment Antoine Griezmman.

Le FC Barcelone souhaiterait vendre l’international néerlandais pour recruter un nouvel attaquant cet hiver. L’ancien attaquant de l’OL pourrait être remplacé par l’un de ses anciens coéquipiers au Barça. Les Blaugranas souhaiteraient recruter Pierre-Emerick Aubameyang après la vente de Memphis Depay. Dans le même temps, le capitaine de la sélection gabonaise serait ouvert à l’idée de revenir au FC Barcelone. Pierre-Emerick Aubameyang pourrait faire un effort financier pour faciliter son retour au Barça. L’avenir de l’ancien buteur de l’ASSE est donc dépendant du futur de Memphis Depay.