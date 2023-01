FC Barcelone Mercato : L'AC Milan cible un attaquant du Barça

Publié par Thomas G. le 12 janvier 2023 à 16:52

Bien placé pour remporter la Liga cette saison, le FC Barcelone pourrait perdre un talent brésilien ciblé par l'AC Milan dans ce mercato.

Le FC Barcelone est en tête de la Liga après 18 journées de championnat avec trois points d’avance sur le rival historique, le Real Madrid. Cette saison, les hommes de Xavi pourraient remporter le championnat d’Espagne pour la première fois depuis 4 ans. Les investissements réalisés par la direction du Barça cet été semblent avoir porté leur fruit. Jules Koundé et Robert Lewandowski se sont rendues indispensables aux yeux de leur entraîneur, et les deux joueurs sont désormais des titulaires indiscutables.

La situation de Raphinha est quelque peu différente, l’international brésilien alterne le bon et le moins bon depuis son arrivée en Catalogne. Le cas de l’ancien attaquant du Stade Rennais diviserait en interne et certains dirigeants du Barça aimeraient le vendre. Le FC Barcelone pourrait profiter de sa valeur marchande pour renflouer les caisses du club et réduire la masse salariale. Cette vente permettrait également au Barça de pouvoir garder Ansu Fati et Ousmane Dembélé. Malgré la confiance de Xavi, Raphinha serait actuellement sur la sellette au FC Barcelone et l’international brésilien pourrait été sacrifié cet été. Les Blaugranas aimeraient également amortir le coût de son transfert qui avait avoisiné les 55 millions d’euros.

FC Barcelone Mercato : L’AC Milan serait intéressé par Raphinha

Cette semaine, le dossier Raphinha aurait connu un nouveau rebondissement avec l’arrivée de l’AC Milan. Selon les informations de Calciomercato, les Milanais seraient intéressés par l’international brésilien. Les Rossoneri souhaiteraient recruter un nouvel élément offensif et le profil de Raphinha plaît à l'AC Milan.

En cas d’échec dans le dossier Brahim Diaz, les Milanais pourraient se tourner vers l’attaquant brésilien du FC Barcelone. Raphinha pourrait également être utilisé comme monnaie d’échange par le Barça pour recruter Rafael Leao à Milan. Les Blaugranas font partie des clubs intéressés par l’attaquant portugais et un échange entre Raphinha et l’international portugais pourrait être proposé. À l’heure actuelle, l’ancien joueur du SRFC souhaiterait regagner la confiance de Xavi pour retrouver sa place de titulaire et aider le FC Barcelone à remporter des titres.