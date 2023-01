OL : Après le nul contre Nantes, Textor prend une grande décision

Publié par Thomas le 12 janvier 2023 à 17:22

Dans la foulée du nul concédé face au FC Nantes mercredi soir, le nouveau propriétaire de l'OL, John Textor, a décidé de serrer la vis.

Rien ne va plus du côté de l’Olympique Lyonnais, toujours à la recherche de stabilité depuis l’arrivée de Laurent Blanc. Si l’entraîneur français a pu profiter de la longue trêve internationale pour opérer une préparation complète, le club rhodanien semble toujours empêtré dans ses vieux démons, en témoigne son nul plus que décevant contre le 14e du championnat, le FC Nantes, hier soir. Une contreperformance qui ne vient que confirmer la mauvaise passe de l’ OL en Ligue 1, déjà aperçue lors de la défaite cinglante à domicile contre le Clermont Foot une semaine plus tôt.

Face à cette situation frustrante, John Textor a décidé de prendre les devants, en se déplaçant personnellement à Lyon ce jeudi. Le nouveau propriétaire de l’Olympique Lyonnais, investi officiellement le 20 décembre dernier, a décidé de resserrer les liens avec son groupe, comme le révèle le site Olympique et Lyonnais. Sa venue, prévue pour quelques jours, sera marquée par de nombreux entretiens avec les membres du staff mais également les joueurs, et se ponctuera par une présence en tribunes, aux côtés de Jean-Michel Aulas, ce week-end contre le RC Strasbourg.

OL : Du changement en vue à Lyon cet hiver ?

Très attendue en interne, la venue de John Textor à Lyon cette semaine pourrait permettre à la fois de réaffirmer les ambitions rhodaniennes pour le reste de la saison, mais aussi insuffler une dynamique plus positive au groupe de Laurent Blanc. Dans ce sens, l’homme d’affaires pourrait s’investir davantage dans le mercato hivernal, qui peine véritablement à se lancer.

Si Dejan Lovren a bien rejoint l’ OL la semaine dernière, le board lyonnais espère encore deux voire trois arrivées dans des secteurs clés. Des départs importants comme celui de Romain Faivre ou Jérôme Boateng sont également à l’étude. Ce qui est sûr, c’est que le passage de l’Américain à Lyon marquera un avant et un après dans la saison de l'Olympique Lyonnais.