Stade Rennais Mercato : Le SRFC à la lutte pour un crack de Monaco

Publié par Ange A. le 13 janvier 2023 à 06:07

Le Stade Rennais pourrait piocher du côté de l’AS Monaco. Le SRFC serait en effet intéressé par un jeune gardien de but monégasque.

Comme l’avait indiqué Olivier Cloarec, le mercato sera relativement calme du côté du Stade Rennais. Avec la grave blessure de Martin Terrier, indisponible huit mois, recruter un nouvel attaquant constitue une priorité pour le SRFC cet hiver. Opéré avec succès après une rupture des ligaments croisés, l’ancien attaquant de l’OL ne rejouera plus cette saison. Il était le meilleur atout offensif du club breton avec ses 12 buts et 5 passes décisives. Alors que la signature d’un nouveau renfort offensif se fait attendre à Rennes, la direction des Rouge et noir s’intéresserait aussi à une pépite du côté de l’AS Monaco. Selon les informations de Foot Mercato, un jeune portier monégasque serait dans le viseur du pensionnaire du Roazhon Park.

Stade Rennais Mercato : Un gardien de Monaco courtisé par le SRFC

Âgé de 17 ans, Lisandru Olmeta, fils de Pascal, intéresserait le Stade Rennais. Le jeune portier évolue avec les équipes jeunes du club de la Principauté. Ses prouesses n’auraient donc pas laissé indifférents les scouts du SRFC. Lesquels auraient coché son nom pour l’avenir. Le site spécialisé révèle que Lisandru Olmeta n’a pas encore signé professionnel avec son club formateur. Chose que lui proposerait sa pléthore de courtisans. Outre Rennes, d’autres écuries à l’étranger convoitent le jeune gardien de but monégasque.

Des intérêts de Manchester City, Chelsea et Manchester United sont également dévoilés par la source. Reste maintenant à savoir si le principal concerné est intéressé par un départ. Surtout que le club princier n’exclut pas de lui offrir son premier contrat professionnel. Avec la fin du prêt d’Alexander Nübel cet été, il pourrait avoir la chance de rejoindre le groupe professionnel. Le portier allemand, numéro 1 au poste, est prêté pour deux saisons par le Bayern Munich.