ASSE : Un ancien joueur de Saint-Etienne critique sévèrement le club

13 janvier 2023

Après avoir critiqué l'inexpérience des nouveaux dirigeants et responsables de l’ ASSE, un ancien joueur pointe l'instabilité du club.

Ancien joueur de l’ ASSE (1997-2000), Patrick Guillou s’est encore exprimé sur la situation du club ligérien, actuelle lanterne rouge de la Ligue 2. Dans sa chronique hebdomadaire dans le quotidien Le Progrès, il a mis l'accent sur les causes de la chute de l’AS Saint-Etienne en Ligue 2 et la menace de relégation en National cette saison. Cela, à travers un florilège de faits évidents chez les Verts, ces dernières saisons.

« Sur les 20 derniers mois, une nouvelle direction au quotidien, trois coachs, une soixantaine de mouvements, un nouveau staff technique, un nouveau préparateur physique, une nouvelle cellule de recrutement, un nouveau directeur de la sécurité, un nouveau directeur de la communication, une préparatrice mentale pour être vingtième… de Ligue 2 », a rappelé l’ancien défenseur de l’ ASSE, pour souligner l’instabilité à plusieurs niveaux des instances du club.

ASSE : Patrick Guillou révèle des luttes internes à Saint-Etienne

L’équipe stéphanoise n’est pas en reste. Elle a aussi son lot de mouvements chez les joueurs et des changements de système opérés par l’encadrement technique. « Rien que cette saison, 39 joueurs utilisés, 5 gardiens de but et 8 systèmes de jeu différents », a souligné Patrick Guillou, avant de glisser ce tacle : « Et au club, certains s’étonnent encore de la vindicte populaire. » Selon l’ancien footballeur, reconverti en entraineur et chroniqueur, « le rappel de ces évidences permet parfois d’analyser les dérives et de comprendre les facteurs d’exaspération ».

En conclusion de son analyse, Patrick Guillou a évoqué des divisions internes à l’ ASSE. « La fuite en avant du triumvirat de ces dernières semaines ne dissipe pas les doutes. Pour l’avenir à court terme, il s’agira avant tout d’éviter les liaisons dangereuses et la lutte des crasses », a-t-indiqué. Parlant de triumvirat, il semble faire référence à Jean-François Soucasse (président exécutif), Loïc Perrin (coordinateur sportif) et Laurent Batlles (entraineur).