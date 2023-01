RC Strasbourg Mercato : Une idole de la Meinau fait son retour au RCSA

Publié par Enzo Vidy le 13 janvier 2023 à 17:22

Après avoir remercié Julien Stéphan lundi dernier, les dirigeants du RC Strasbourg vont faire revenir une idole du RSCA à la Meinau.

Les choses s'accélèrent ces derniers jours au RC Strasbourg. Lundi dernier, les dirigeants du RCSA se sont séparés de Julien Stéphan à la suite d'une longue série de mauvais résultats. Pour le moment, aucun entraîneur de métier ne semble être recherché par les Strasbourgeois et c'est Mathieu Le Scornet qui assure l'intérim jusqu'à nouvel ordre. La priorité au RCSA consiste à renforcer l'effectif au plus vite pour essayer de se sortir de la crise.

Depuis le début du mercato hivernal, le RC Strasbourg n'a toujours pas enregistré la moindre recrue, mais les cibles ne manquent pas ces derniers jours. En effet, les Alsaciens visent deux joueurs de l'OL en manque de temps de jeu chez les Gones, à savoir Bradley Barcola et Romain Faivre. Mais ce vendredi, le retour d'un défenseur bien connu des supporters du RCSA a été annoncé.

RC Strasbourg Mercato : Frédéric Guilbert va revenir au RCSA

C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, et le rêve des supporters strasbourgeois va bel et bien se réaliser. Laissé libre par Aston Villa, le latéral droit de 27 ans s'est mis d'accord avec les dirigeants du RC Strasbourg sur un contrat de trois ans et demi, d'après les informations révélées par Alsa'Sports. L'autre média alsacien, Les Dernières Nouvelles d'Alsace, précise de son côté qu'une clause de maintien en Ligue 1 pourrait raccourcir cet engagement entre les deux parties.

L'officialisation devrait intervenir en début de semaine prochaine, et Frédéric Guilbert, également pisté par Troyes, va donc retrouver la Meinau quelques mois après l'avoir quitté. Le défenseur né à Valognes sera donc la toute première recrue du RC Strasbourg sur ce mercato hivernal, et il n'est pas impossible que d'autres renforts le suivent dans les prochains jours.