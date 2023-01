PSG Mercato : Al-Khelaïfi a bougé ses pions pour Marcus Rashford !

Publié par JEAN-LUC D le 14 janvier 2023 à 12:18

Très intéressé par Marcus Rashford, le président du PSG, Nasser Al-Khelaïfi, serait passé à l’action pour l’attaquant de Manchester United en vue du prochain été.

Le Paris Saint-Germain aimerait avoir Marcus Rashford dans l’équipe de Christophe Galtier la saison prochaine. À la recherche d’un attaquant capable d’évoluer en pivot pour accompagner Kylian Mbappé aux avant-postes, les dirigeants du club de la capitale auraient jeté leur dévolu sur l’international anglais de 25 ans. D’ailleurs, Nasser Al-Khelaïfi a confirmé l’intérêt du PSG pour le phénomène de Manchester United en marge de la dernière Coupe du monde au Qatar.

« C'est un autre joueur qui est vraiment incroyable (…) Peut-être cet été, pourquoi pas ? Aujourd'hui, s'il est un agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n'allons pas lui parler maintenant », avait confié le président du club de la capitale française au micro de Sky Sports. Et aux dernières nouvelles, les décideurs parisiens auraient d’ores et déjà lancé les hostilités pour tenter de recruter Rashford.

PSG Mercato : Le frère de Marcus Rashford a rencontré le Paris SG

Prolongé automatiquement pour une saison supplémentaire, Marcus Rashford est désormais lié avec Manchester United jusqu’en juin 2024. Mais l’ancien coéquipier de Cristiano Ronaldo pourrait très bien changer d’air l’été prochain s’il ne signe pas un nouveau bail. Les Red Devils ne pouvant pas se permettre le luxe de laisser partir gratuitement un joueur de cette trempe. Surtout que le Paris Saint-Germain de Nasser Al-Khelaïfi serait toujours prêt à tout pour s’offrir les services du natif de Wythenshawe. Dans une interview accordée à Sky Sports, Julien Laurens a notamment révélé que la direction parisienne avait rencontré le frère de Rashford en août passé.

« Rashford pourrait-il rejoindre le PSG ? Bien sûr. Nous savons que son frère était à Paris en août et qu’il a parlé avec Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Nous savons que Kylian Mbappé est un très bon ami de Marcus et Mbappé aimerait certainement jouer avec Rashford à Paris. Il n’y a aucun doute », a expliqué le journaliste français.

Reste maintenant à savoir si le club mancunien serait prêt à laisser partir son joueur.