Mercato PSG : Marcus Rashford au Paris SG, Al-Khelaïfi valide !

Publié par Ange A. le 09 décembre 2022 à 05:21

Marcus Rashford, sur le départ à Man Utd, va se retrouver au PSG au mercato estival. Nasser Al-Khelaïfi a trahi le secret de l'intérêt du Paris SG.

Malgré les prouesses de la MNM, le Paris Saint-Germain entend renforcer son secteur offensif. Arrivé du Stade de Reims lors du dernier mercato, Hugo Ekitike est encore loin de faire l’affaire. L’attaquant prêté avec option d’achat ne compte qu’un but et deux passes en 12 apparitions (272 minutes). Raison pour laquelle le PSG n’exclut pas de recruter Marcus Rashford, un nom plus ronflant, pour étoffer son attaque.

Les options ne manquent pas pour la direction du Paris SG. Nasser Al-Khelaïfi a clairement évoqué la signature d’un nouvel attaquant. Le président parisien a notamment confirmé la piste menant à Marcus Rashford, auteur de remarquables performances à la Coupe du monde Qatar 2022 avec les Three Lions. Le dirigeant qatari, sous son charme, confirme vertement ses intentions.

PSG Mercato : La petite bombe d’Al-Khelaïfi sur Marcus Rashford

Auteur de trois buts au Mondial, Marcus Rashford réalise une bonne compétition avec l’Angleterre, prochain adversaire des Bleus en quarts de finale. Le polyvalent attaquant anglais réalisait déjà un bel exercice en club avec Manchester United. L’international anglais aux 50 capes (15 réalisations) en était à huit buts et trois offrandes avant de se rendre au Qatar pour la Coupe du monde. Ses prouesses ne laissent pas Nasser Al-Khelaïfi indifférent. « C’est un joueur vraiment épatant. Si c’est gratuit, tous les clubs seront après lui, c’est certain. Nous ne le cachons pas, nous avons parlé auparavant. Mais le moment n’était pas propice pour les deux parties », a d’abord avoué le président du Paris Saint-Germain à Sky Sports avant d’évoquer une prochaine offensive.

Le club de la capitale va tenter sa chance pour boucler le transfert gratuit de Marcus Rashford l’été prochain. L’attaquant de 25 ans est en effet en fin de contrat chez les Reds Devils. « S’il est agent libre, nous pouvons bien sûr lui parler directement, mais nous n’allons pas lui parler maintenant. Laissons-le se concentrer sur la Coupe du monde. Puis après en janvier, avec un peu de chance, si nous sommes intéressés, nous lui parlerons », assure le patron des Rouge et bleu.