OM - Lorient : La surprenante réaction de Tudor après la victoire

Publié par Ange A. le 15 janvier 2023 à 06:37

L’ OM a signé un nouveau succès en championnat dimanche à domicile contre le Vélodrome. Igor Tudor a livré son analyse après ce succès.

L’Olympique de Marseille a confirmé son bel état de forme samedi. L’ OM a dominé le FC Lorient à l’Orange Vélodrome lors de la 19e journée de Ligue 1. Les Marseillais sont parvenus à renverser les Merlus. Les visiteurs ont ouvert leur score par Terem Moffi, leur principale arme offensive. Sead Kolasinac a permis aux locaux de revenir au score avant le retour aux vestiaires. Alexis Sanchez puis Jordan Veretout ont offert trois nouveaux points au club provençal dans le second acte. Avec ce succès, les Olympiens restent au contact du RC Lens (2e) et confortent leur troisième place sur le podium. Contre Lorient, Marseille a signé sa quatrième victoire de rang depuis la reprise des compétitions. Pour autant, Igor Tudor refuse de s’emballer et joue la carte de la modestie.

OM : Igor Tudor calme le jeu après la victoire contre Lorient

Le technicien croate salue la nouvelle performance de ses joueurs. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille s’estime chanceux de disposer d’un tel groupe à son écoute. « Mes joueurs ont dominé avec sérieux et humilité. Je suis content pour eux, ils avaient envie de gagner et l’ont prouvé sur le terrain. L’équipe a très bien joué, à la mi-temps je leur ai dit de ne rien changer. Je suis chanceux, j’ai des joueurs d’une très belle qualité. On s’est améliorés sur la phase offensive, je suis content de voir que mes joueurs aiment être portés vers l’avant », a déclaré Igor Tudor en conférence d’après-match.

Satisfaisant de ce nouveau résultat, le coach de l’ OM est conscient que le chemin est encore long. « Bien sûr, je suis content. C’est fantastique. On a fait de très bonnes choses mais ce n’est que la moitié [du championnat]. Pour moi, c’est important mais ce qui est important aussi, c’est qu’on a progressé sur les deux derniers matchs. On doit y aller match par match », a-t-il poursuivi. Tombeur de Lorient, Marseille joue gros vendredi en Coupe de France contre le Stade Rennais.