Stade Rennais : Hamari Traoré annonce le nouveau leader après Terrier

Publié par Dylan le 15 janvier 2023 à 14:02

L'absence de Martin Terrier, blessé jusqu'à la fin de la saison a fait mal au Stade Rennais. Mais un joueur du club pourrait faire office de nouveau leader.

C'est la douche froide pour le Stade Rennais. Après avoir perdu son leader d'attaque Martin Terrier sur blessure, le club a été éjecté du podium en Ligue 1. La faute à un séduisant Olympique de Marseille qui rafle tout sur son passage avec six victoires sur les six derniers matchs. De leur côté, les Rouge & Noir sont à la peine et ont perdu des plumes à Clermont mercredi (défaite 2-1).

Un scénario catastrophe qui permet aux Phocéens de prendre provisoirement 8 points d'avance. L'entraîneur du SRFC, Bruno Genesio, a encore une carte à jouer puisque Rennes pourra revenir à 5 points en cas de succès contre le PSG ce dimanche. La tâche s'annonce certes compliquée mais pas impossible, puisque le club de la capitale a été récemment déchu de son invincibilité contre Lens (défaite 3-1, 1er janvier).

Lovro Majer, nouveau leader du Stade Rennais selon Hamari Traoré

En plus d'avoir perdu Martin Terrier, le Stade Rennais doit faire face à d'autres coups durs. Le défenseur central Warmed Omari et le milieu de terrain Benjamin Bourigeaud ont tous deux écopé d'une suspension d'un match. La faute à leur expulsion survenue lors de la défaite contre Clermont mercredi dernier. Bruno Genesio a donc dû revoir ses plans face au PSG.

Sans Terrier et Bourigeaud pour guider l'équipe, les Rennais pourraient traverser une très mauvaise période. Pourtant, le capitaine des Rouge & Noir Hamari Traoré estime qu'un joueur du club peut faire office de nouveau leader. Il s'agirait de Lovro Majer selon Prime Video Sport France, qui a mené une interview avec le latéral droit malien dimanche. Titulaire à deux reprises sur les trois derniers matchs, l'attaquant croate devrait en tout cas mener l'attaque du SRFC contre le PSG dimanche.