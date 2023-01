Stade Rennais-PSG : Les compos tombent, Genesio tente un gros coup

Publié par JEAN-LUC D le 15 janvier 2023 à 11:49

À quelques heures du choc entre le Stade Rennais et le PSG, la presse a dévoilé les compositions des deux équipes. Bruno Genesio prépare une grosse surprise.

En clôture de la 19e journée de Ligue 1, le Paris Saint-Germain sera ce dimanche à 20h45 sur la pelouse du Roazhon Park pour affronter le Stade Rennais. Pour cette rencontre, l’entraîneur parisien Christophe Galtier va pouvoir compter sur ses trois stars offensives pour la première fois depuis le retour de la Coupe du monde, Kylian Mbappé étant attendu pour être titulaire aux côtés de Lionel Messi et Neymar. Un retour de la MNM qui va obliger Bruno Genesio a concocter un plan spécial, alors que Martin Terrier et Benjamin Bourigeaud vont manquer à l’appel chez les Rouge et Noir.

« Il faut s’inspirer de ce qu’a fait Lens. Mais c’est un autre contexte, sans enlever de mérite aux Lensois. C’est aussi un autre contexte par rapport à notre victoire la saison dernière (2-0). Lorsqu'on a déjà battu le PSG, ça donne de la confiance, ça montre qu’on est capables de le refaire, mais ce sera complètement différent », expliquait le coach rennais en conférence de presse, samedi. Dans son édition du jour, le journal L’Équipe révèle que Genesio penserait à un coup tactique ce soir pour contrer le trio offensif du PSG. En effet, le technicien français devrait aligner une défense à cinq afin de réduire au mieux le danger Messi-Neymar-Mbappé.

Les équipes probables du Stade Rennais et du PSG

Le XI probable de Rennes : Mandanda – H.Traoré (c), Wooh, Rodon, Theate, Truffert – Doué, Ugochukwu, Majer, Gouiri – Kalimuendo.

La compo possible du PSG : Donnarumma – Ramos, Marquinhos (c), Danilo – Mukiele, Ruiz, Vitinha, Bernat – Neymar – Messi, Mbappé.