FC Nantes Mercato : Les Canaris doivent attendre pour Andy Delort

Publié par Jules le 16 janvier 2023 à 14:30

Depuis plusieurs jours, le FC Nantes semble très proche de valider l'arrivée d'Andy Delort, mais les Canaris doivent encore un peu patienter.

La deuxième partie de saison s'annonce rude pour le FC Nantes. En effet, les Canaris vont devoir jouer sur plusieurs tableaux, que ce soit pour obtenir le maintien en Ligue 1, ou pour valider un joli parcours en Ligue Europa et en Coupe de France. Pour ce faire, les dirigeants du FCN souhaitent se renforcer en attaque et se sont rapprochés, ces derniers jours, d'Andy Delort, qui évolue actuellement à l'OGC Nice, mais qui ne semble plus faire l'unanimité sur la Côte d'Azur.

Ainsi, un accord semble proche très trouvé entre le FC Nantes et l'ancien attaquant du Montpellier HSC dans le cadre d'une arrivée dès cet hiver au FCN. Néanmoins, rien n'est encore fait, et les Canaris risquent de devoir attendre encore un petit moment avant de valider l'arrivée de l'international algérien (12 sélections) en Loire-Atlantique.

FC Nantes Mercato : L'OGC Nice attend une arrivée avant de lâcher Andy Delort

Depuis plusieurs jours, le transfert d'Andy Delort au FC Nantes semble presque bouclé, et les supporters du club attendent de pied ferme l'officialisation du deal. Cependant, d'après les informations d'Emmanuel Merceron, cette dernière devrait encore attendre un peu. L'insider affirme en effet que l'OGC Nice n'est pas disposé à laisser partie son attaquant tant qu'un remplaçant n'est pas arrivé chez les Aiglons. Une situation qui pourrait agacer le FCN d'Antoine Kombouaré, qui attend des renforts le plus rapidement possible.

De son côté, l'OGC Nice a du mal à conclure les opérations dans lesquels le club est lancé. La dernière en date mène à Terem Moffi, qui évolue au FC Lorient. Mais dans ce dossier, la concurrence est rude, notamment à cause de l'intérêt de West Ham, qui aurait déjà fait une offre aux Merlus. En attendant, le FC Nantes devrait continuer son mercato et pourrait avancer sur la piste menant à Damien Da Silva.