OM Mercato : Marseille proche d’un énorme transfert en attaque ?

16 janvier 2023

Toujours à la recherche de nouveaux renforts offensifs, l’ OM pourrait prochainement finaliser un transfert historique du côté de la Russie.

Sur une série de cinq victoires consécutives depuis la reprise du championnat, l’ OM compte bien profiter de la fenêtre de transferts pour renforcer son effectif. Le club phocéen est d’ailleurs parvenu à frapper un très joli coup sur le marché des transferts en s’attachant les services de Ruslan Malinovskyi. Le milieu droit ukrainien arrive de l'Atalanta Bergame, en prêt pour six mois, assorti d'une option d'achat obligatoire estimée à 10 millions d'euros, hors bonus. Le joueur de 29 ans représente une belle pioche pour les Marseillais, et pour la Ligue 1. Et ce n’est pas encore terminé, puisque Ruslan Malinovskyi devrait être suivi d'une deuxième recrue dans le secteur offensif.

Le président de l’ OM,Pablo Longoria, a lui-même vendu la mèche, en assurant qu’il comptait recruter « un autre joueur offensif capable de jouer dans les espaces », et ayant un profil similaire à celui d’Amine Harit. Les dirigeants olympiens seraient même très avancés sur ce dossier qui pourrait être réglé dès cette semaine. La question qui se pose alors est de savoir qui sera l’heureux élu. Celui-ci pourrait être tout simplement une ancienne cible de l’ OM, en la personne de Claudinho (25 ans). C'est du moins ce que révélait Daily Mercato dans son article du jour.

OM Mercato : Aucune offre de Marseille pour Claudinho

Annoncé dans le collimateur de l’ OM lors des derniers mercatos, le milieu offensif Claudinho s'épanouit en Russie où il réalise une belle saison avec le Zénith Saint-Pétersbourg. Il comptabilise depuis le début de l’exercice 3 réalisations et 8 passes décisives entre 19 rencontres, toutes compétitions confondues. De quoi raviver l’intérêt de l’Olympique de Marseille à son égard. Selon la source, le club phocéen serait même passé à l’offensive dans ce dossier, en formulant une offre concrète pour Claudinho.

Daily Mercato ajoute que le Zénith Saint-Pétersbourg, de son côté, atteindrait pas moins de 40 millions d'euros avant de céder son milieu offensif. Seulement, le journaliste de Foot Mercato, Santi Aouna, a démenti cette information, assurant que l' OM ne serait pas intéressé par une arrivée de Claudinho. Les dirigeants marseillais préfèreraient miser sur d'autres profils plus accessibles. Il faudra donc patienter avant de connaître l'identité de la prochaine recrue de l' OM.