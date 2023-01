ASSE Mercato : Un ancien de Sainté s'enflamme pour Kader Bamba

Publié par ALEXIS le 16 janvier 2023 à 19:58

Un ancien joueur de l’ ASSE a livré son opinion sur l’une des deux dernières recrues stéphanoises. Il estime que c’est une bonne pioche.

L’ ASSE S’est offert les services de deux joueurs sur coup, samedi dernier. Kader Bamba et Niels Nkounkou ont renforcé l’équipe stéphanoise, à la suite de Gaëtan Charbonnier, Dennis Appiah et Gautier Charbonnier. Ils sont respectivement en provenance du FC Nantes et d’Everton. L’ailier droit et le défenseur latéral gauche sont prêtés à l’AS Saint-Etienne pour six mois, soit jusqu’à la fin de la saison, mais le contrat du deuxième est assorti d’une option d’achat. Les cinq nouveaux joueurs de l’ ASSE sont tout dans le groupe convoqué par Laurent Batlles pour affronter les Chamois Niortais au stade René-Gaillard, ce lundi (20h45). Kader Bamba et Niels Nkounkou pourraient ainsi faire leur première apparition sous le maillot des Verts.

ASSE Mercato : Kader Bamba, une bonne pioche selon Stephen Vincent

Questionné par Poteaux-Carrés sur l’arrivée du Canari, en renfort à l’ ASSE, Stephen Vincent (36 ans) a validé le recrutement des dirigeants stéphanois. « Je pense que ça va être un vrai plus pour les Stéphanois, car offensivement, c’est un joueur qui est vraiment talentueux. En un contre un, j’ai rarement vu ça ! Il a un vrai talent pour éliminer son adversaire ». L’ancien joueur des Verts a joué avec Kader Bamba au Mans entre 2016 et 2018, dans le championnat amateur.

« Il s’est révélé chez nous au Mans, il a éclos sur le tard au niveau professionnel, mais c’est un vrai talent brut. C’est un diamant qui a été taillé au fur et à mesure, je pense qu’aujourd’hui à 28 ans, Kader arrive à maturité. J’ai suivi ses matchs surtout à Nantes et un peu à Amiens (ou il était prêté la saison dernière, ndlr), c’est un joueur qui crée du danger. Je pense qu’il va apporter une plus-value à l’ ASSE », a-t-il apprécié.

Pour finir, Stephen Vincent a lâché une confidence sur le joueur prêté par le FC Nantes. « Je l’ai eu au téléphone, je l’ai senti très motivé. Il arrive pour tout exploser à Saint-Etienne, déjà pour le club, mais aussi pour lui parce qu’il en a besoin pour relancer sa carrière. Je pense qu’il vient vraiment investi d’une mission, pour tout donner, et montrer toutes ses qualités. »