Stade Rennais : Après Terrier, un milieu du SRFC opéré avec succès

Publié par Enzo Vidy le 16 janvier 2023 à 19:14

Déjà privé de Martin Terrier jusqu'à la fin de la saison, le Stade Rennais devrait se passer d'un milieu pendant un long moment.

En termes de résultats, le Stade Rennais a corrigé le tir après sa belle victoire face au PSG 1-0 dimanche soir au Roazhon Park. En revanche, l'infirmerie rennaise ne cesse de se remplir, et cela commence à devenir sérieusement inquiétant. Quelques jours après la grave blessure de Martin Terrier survenue le 2 janvier dernier, Xeka s'est blessé à la cheville contre Bordeaux en Coupe de France lors de la victoire 2-1 des Bretons.

Après plusieurs jours sans nouvelles, Bruno Genesio a donné quelques informations supplémentaires samedi dernier en conférence de presse, en laissant présager une longue absence pour son milieu de terrain. "On attend encore différents avis pour savoir s’il aura besoin d’une intervention ou pas. Son indisponibilité dépendra de la décision des médecins et des chirurgiens." Une blessure qu'il qualifiera de "grave" quelques instants plus tard, et ce lundi, Xeka a fait une annonce sur ses réseaux sociaux qui ne devraient pas rassurer les supporters du Stade Rennais.

Stade Rennais : Xeka a été opéré de la cheville ce lundi

Bruno Genesio ne l'avait pas confirmé, elle a finalement eu lieu. L'intervention chirurgicale s'est déroulée avec succès ce lundi d'après un message publié par Xeka sur son compte Instagram. "Nouvelle bataille qui commence pour moi. L'opération s'est très bien déroulée, je suis très positif et concentrée sur la récupération la plus rapide possible."

Si la durée d'indisponibilité n'a pas été précisée, le milieu du Stade Rennais, recruté en tant que joker médical en septembre dernier, ne devrait pas retrouver les terrains de sitôt. Et comme si cela ne suffisait pas, Bruno Genesio a constaté la blessure d'Arnaud Kalimuendo, sorti à la 76e minute dimanche soir suite à une douleur aux ischio-jambiers. Les prochaines compositions risquent de se transformer en véritable casse-tête pour l'entraîneur du SRFC.