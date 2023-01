OM Mercato : Marseille ferme la porte au départ d'un cadre cet hiver

Publié par Thomas G. le 17 janvier 2023 à 09:30

Annoncé sur le départ depuis le début de la saison, un des cadres du vestiaire de l' OM devrait finalement rester jusqu'à la fin de la saison.

Vainqueur face au FC Lorient ce week-end, les Marseillais se sont replacés dans la course au titre. Les hommes d’Igor Tudor sont à 5 points du PSG et réalisent le meilleur début de saison de l’histoire du club. L’entraîneur croate a réussi à mettre en place un effectif solide capable d’embêter toutes les équipes du championnat. À quelques jours du choc face au Stade Rennais en coupe de France, les dirigeants de l'OM auraient pris une décision importante.

Selon les informations du journal, l’Equipe, l’Olympique de Marseille souhaiterait garder l’international turc Cengiz Under. L’ancien attaquant de l’AS Rome a longtemps été utilisé comme monnaie d’échange avec l’Atalanta pour faire venir Ruslan Malinovskyi mais la situation aurait changé ces derniers mois. Les récentes performances de Cengiz Under auraient convaincu les dirigeants marseillais de compter sur lui pour cette deuxième partie de saison.

L’ailier de 25 ans fait partie des hommes clé d’Igor Tudor et l’international turc est jugé intransférable par la direction de l’OM. Cengiz Under a également gagné la confiance d’Igor Tudor, l’attaquant de 25 ans est l’un des joueurs les plus utilisés par l’entraîneur croate. En parallèle, les dirigeants de l'OM pourraient accepter de vendre un cadre pour renflouer les caisses du club.



OM Mercato : Les Phocéens pourraient vendre Mattéo Guendouzi

Le bon début de saison de l'OM n’est pas passé inaperçu et certains joueurs marseillais font l’objet de nombreuses convoitises. C’est notamment le cas de l’international français Mattéo Guendouzi qui est sur les tablettes d’Aston Villa. Le nouvel entraîneur des Villans Unai Emery aurait réclamé la venue du milieu de 23 ans en priorité.

Malgré l’importance de Mattéo Guendouzi au sein du vestiaire marseillais, les dirigeants de l'OM pourraient accepter son départ en cas de belle offre. L’international français pourrait ainsi retrouver son ancien entraîneur, Unai Emery, les deux hommes avaient collaboré à Arsenal. Reste à savoir si l’Olympique de Marseille et Aston Villa parviendront à trouver un terrain d’entente.