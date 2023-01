OM Mercato : Aston Villa, Guendouzi prend une importante décision

Publié par Timothée Jean le 16 janvier 2023 à 18:44

Alors qu'Aston Villa multiplie les approches dans le but de le déloger de l’ OM, Mattéo Guendouzi a déjà une idée précise pour son avenir.

Avec un bilan de 24 matches disputés cette saison, toutes compétitions confondues, Mattéo Guendouzi reste l’un des joueurs les plus utilisés à l’Olympique de Marseille. Et forcément, ses prestations remarquables sous le maillot de l’ OM commencent à éveiller la curiosité de plusieurs écuries au-delà des frontières nationales. En Premier League, c’est bien Aston Villa qui serait passé à la vitesse supérieure dans ce dossier. Le nouvel entraîneur des Villans, Unaï Émery, connaît très bien le joueur de 23 ans pour l’avoir eu sous ses ordres à Arsenal.

Le technicien espagnol aurait même récemment échangé avec son ancien protégé afin de le convaincre de signer cet hiver. Les dirigeants britanniques seraient aussi prêts à mettre jusqu’à 40 millions d'euros sur la table des négociations en vue de boucler sa signature. De quoi faire craindre un éventuel transfert de Mattéo Guendouzi, d’autant plus que les dirigeants phocéens ne fermeraient pas totalement la porte à son départ. Mais que les supporters de l’ OM se rassurent, le vice-champion du monde n'a pas vraiment l'intention de partir pour l'instant.

OM Mercato : Mattéo Guendouzi ne songe pas à un départ... pour le moment

Malgré les sollicitations de plus en plus croissantes ces dernières semaines, Mattéo Guendouzi ne montre jusqu’ici aucun empressement à quitter l’ OM. Et selon les informations de Foot Mercato, l’ancien milieu de terrain d’Arsenal ne songe pas pour le moment à retourner en Premier League, car il reste « très attaché à Marseille ».

Pleinement concentré sur son aventure à l’ OM, le natif de Poissy souhaite simplement continuer à briller sous les couleurs marseillaises. Ses différents prétendants, y compris Aston Villa, peuvent donc patienter encore un peu. Sauf un énorme de retournement de dernière minute, Mattéo Guendouzi devrait logiquement termine la saison à l’ OM, où son contrat expire en juin 2025. Une offre satisfaisante pourrait tout de même changer la donne.