ASSE Mercato : Une recrue marque déjà l'histoire de Saint-Etienne

Publié par ALEXIS le 17 janvier 2023 à 14:34

L’une des cinq recrues hivernales de l’ ASSE a déjà marqué des points en Ligue 2. Elle est entrée dans l’histoire de Saint-Etienne grâce à ses performances.

L’ ASSE est remonté au classement, à la 18e place, grâce à l’apport de ses recrues hivernales, notamment Gautier Larsonneur. Le gardien de but titulaire de Valenciennes a quitté le club nordiste pour rejoindre l’AS Saint-Etienne, alors lanterne rouge du championnat. Lors de son arrivée dans le Forez, il avait indiqué que son choix était motivé par le défi à relever avec le club menacé de descente en National.

« J’ai pris la décision de rejoindre le club par rapport au défi qui nous ai proposés, de sortir le club de la zone de relégation et d’aller chercher le maintien. Je suis là pour aider l' ASSE à se relever. La venue de Gaëtan Charbonnier, que j’ai connu à Brest, a favorisé mon arrivée. Je suis motivé pour qu’on remplisse ensemble les objectifs fixés pour le club. »

ASSE : La Ligue 2 met en lumière la performance de Larsonneur à Saint-Etienne

Et Gautier Larsonneur n’a pas eu besoin de temps d’adaptation pour relever le défi stéphanois. Lors de ses deux premiers matches sous le maillot des Verts, il a été décisif et n’a pas encaissé le moindre but. Grâce à sa vigilance et ses arrêts, l’ ASSE a signé deux précieuses victoires contre Laval (1-0) et Niort (0-1). Selon les statistiques fournies par Sofascore, le nouveau dernier rempart des Stéphanois a réussi 7 arrêts, dont un décisif à (0-0), lors de la victoire contre les Chamois Niortais. Il a aussi remporté son seul duel aérien du match et a été présent dans le jeu, puisqu'il a touché 49 ballons, a réussi 26 passes sur 34 tentées (76% de réussite), selon la source. Gautier Larsonneur a justement reçu la meilleure note du match, soit 8,5/10, d’après le site de statistiques.

Les clean-sheets réussis par le nouveau portier N°1 de l’ ASSE, lors des deux matches, le propulsent déjà dans l’histoire du club ligérien. Comme l’a souligné la Ligue 2 BKT dans un tweet : « C'est une première pour un gardien de l’AS Saint-Etienne, depuis Jody Viviani en avril 2007. »Gaëtan Charbonnier a de son côté été l'auteur du but de la victoire des Verts contre Niort, hier soir, en fin de rencontre, à la 86e minute.