LOSC Mercato : Une importante signature se profile à Lille

Publié par ALEXIS le 17 janvier 2023 à 13:50

Une signature est dans les tuyaux au LOSC. Le joueur concerné a lui-même annoncé la nouvelle après la victoire face à l'ESTAC.

Au LOSC, c’est bien Lucas Chevalier (21 ans) qui est désormais le gardien N°1. Après sa saison passée à Valenciennes FC en Ligue 2, sous la forme d’un prêt, il a gagné sa place dans l’équipe type de Paulo Fonseca. Doublure de Léo Jardim en début d’exercice, le jeune portier de Lille a profité des mauvaises prestations de ce dernier pour s’imposer comme un titulaire au poste. Lancé en Ligue 1 lors de la 7e journée de Ligue 1, Lucas Chevalier a pris ses marques et a disputé tous les matchs des Dogues depuis, à la fois en championnat et en Coupe de France. Grâce à ses arrêts décisifs et à ses prestations abouties (5 clean sheets), le LOSC est remonté à la 6e place au classement, après un début de saison raté avec Léo Jardim (27 ans) dans les cages.

LOSC Mercato : Lucas Chevalier bientôt prolongé à Lille

Satisfaite du rendement de l’international espoir français, la direction du LOSC a initié des démarches pour prolonger son contrat. Le gardien a confirmé cette tendance dans des propos lâchés en zone mixte. « Le but est de prolonger, ça ne devrait pas tarder à arriver », a-t-il annoncé. Formé au LOSC (2014-2020), Lucas Chevalier fait ses débuts en Ligue 1 cette saison et attire déjà les regards suite à ses performances. Ainsi, les dirigeants lillois ont décidé de renforcer son contrat, pourtant valide jusqu’au 30 juin 2025. L'objectif étant de refroidir les courtisans du prometteur gardien de but. Pour rappel, le natif de Calais avait fait une bonne saison sous le maillot de Valenciennes (30 matches disputés en entier), lors de son prêt en 2021-2022.