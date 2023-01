PSG : Vente du Parc, un ancien du Paris SG répond à Anne Hidalgo

Publié par JEAN-LUC D le 17 janvier 2023 à 22:34

La sortie musclée de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, sur le refus ferme de vendre le Parc des Princes au PSG, a suscité beaucoup de réactions chez les Rouge et Bleu.

Depuis des années, le Paris Saint-Germain manifeste le désir de devenir le propriétaire de son propre stade. Nasser Al-Khelaïfi et les propriétaires qataris du club de la capitale ont alors entrepris de racheter le Parc des Princes. Cependant, la dernière prise de parole de la Maire de Paris, Anne Hidalgo, a carrément mis un terme aux espoirs des dirigeants du Paris SG.

« Le Parc des Princes n’est pas à vendre. Il s’agit d’un patrimoine exceptionnel des Parisiens. Bien sûr, il faut accompagner le PSG dans son envie et son besoin de modernisation et de rénovation du Parc pour en augmenter la capacité », a déclaré l’élue locale dans une interview accordée au quotidien régional Le Parisien. Interrogé à ce sujet dans son émission Rothen s’enflamme, l’ancien milieu offensif des Rouge et Bleu, Jérôme Rothen, a ouvertement critiqué ce discours ferme.

PSG : Rothen « sans le PSG, le Parc des Princes ne vaut plus rien »

Aucun doute, un vrai supporter du Paris Saint-Germain ne peut accepter un déménagement du Parc des Princes. Et ce n’est pas Jérôme Rothen, qui a porté les couleurs du club durant six saisons (2004-2010), qui va dire le contraire. Le consultant sportif estime donc que les propos d’Anne Hidalgo résonnent comme un désamour pour le football et un manque de respect pour le PSG qui est aujourd’hui le véritable porte-étendard de la ville de Paris à l’international.

« Alors que ses prédécesseurs ont toujours été proches du PSG, connaissent le patrimoine de Paris et savent que le PSG a une importance folle dans ce patrimoine, je me demande comment Anne Hidalgo peut être aussi ferme avec des gens qui ont investi énormément d’argent depuis plusieurs années et qui ont rafraîchi et dynamisé le Parc des Princes pour qu’il ait une belle gueule (…)

Comment la Maire de Paris peut mettre le club et les Parisiens en danger comme ça ? (…) C’est un stade historique et mythique. Quand tu aimes ce club, tu n’imagines pas une seconde voir le PSG évoluer dans un autre stade. Mais elle nous oblige à ça aujourd’hui (…) Et Madame Hidalgo, si vous étiez Parisienne, vous connaissez l’importance du Paris Saint-Germain pour la ville de Paris. »